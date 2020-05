Aprobado inicialmente el Presupuesto de Mérida para 2020, dotado con más de 51 millones

Rd./Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este jueves, 14 de mayo, inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, que estará dotado con más de 51 millones de euros, y lo ha hecho con los votos favorables del PSOE y Unidas por Mérida, y recibiendo el voto en contra del PP, Cs y VOX.



En concreto, la sesión plenaria, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia sanitaria por el Covid-19, se ha desarrollado telemáticamente a excepción del alcalde y los portavoces de los distintos grupos municipales, que han estado presentes en el Salón de plenos del Consistorio emeritense.



Cabe recordar que tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, el proyecto de Presupuesto fue debatido por los grupos políticos municipales en la Comisión Informativa de Hacienda. Así pues, el equipo de Gobierno ha llevado este jueves al Pleno su aprobación inicial, cuyo proyecto será ahora publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriéndose un plazo de quince días de exposición pública para presentar alegaciones.

Durante su intervención, la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha sido la encargada de explicar las líneas básicas del Presupuesto municipal, recalcando que el Ejecutivo local ha cumplido la regla de gasto y por este motivo arroja “los mayores datos de superávit desde junio de 2015”.

Igualmente, la edil socialista ha recordado que la ejecución presupuestaria del 2019 ha sido del 91,5% “incrementando el valor patrimonial del Ayuntamiento y apostando por las inversiones en obras públicas y una importante amortización de deuda, por debajo del 50% de los préstamos”.

A su vez, el Presupuesto incluye un total de 3,5 millones en políticas sociales, un 7% del mismo, al tiempo que recoge una partida de ayudas extraordinarias para la situación creada por el Covid 19, que suman 1,7 millones de euros. También contempla el inicio de trámites para la licitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Al mismo tiempo, según sus palabras, las cuentas municipales ofrecen un superávit superior a los 9 millones de euros de los que, como establece el Ministerio de Hacienda, un total de 4.230.000 euros irán destinados a la amortización de deuda.

Otra partida del superávit va dirigida a las Inversiones Financieramente Sostenibles, el 20%, del que ya puede disponer el Consistorio. A esto se añade una para medidas extraordinarias frente al Covid-19 con una partida superior al 1.750.00 euros.

A este respecto, se contempla un Plan de Empleo Público (260.000 euros) con la previsión de que se puedan emplear a más de 200 personas, la mayoría a jornada completa.

A ello ha sumado un Plan de Estímulo al Comercio (490.000 euros), Ayudas a Turismo (490.000 euros) que incluyen planes de promoción y puesta a punto y con la tecnología como elemento fundamental, Ayudas a Contingencias Sociales (365.000 euros) que se unirán a todas las partidas sociales de 3 millones de euros que ya contempla del presupuesto, “más las ayudas y programas que vienen de otras administraciones y a las que nos sumamos”, ha recalcado Yáñez.

Finalmente, habrá también un Plan de Incentivación Obra Privada, sin olvidar que el presupuesto recoge la mejora de la Limpieza y Parques y Jardines de la ciudad con la ampliación del contrato de FCC en más de 600.000 euros.

En esta línea, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, momentos antes de proceder a la votación de las cuentas ha valorado que no es un presupuesto "dogmático" y que ha dejado los "principios" a un lado para responder al "interés de la ciudadanía".



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la portavoz del PP, Pilar Nogales, ha criticado que se ha enterado de muchas de las medidas contenidas en las cuentas municipales por la prensa y, aunque ha reconocido que se ha pedido la colaboración de la oposición, ha lamentado que sus aportaciones no se han tenido en cuenta.



En este sentido ha criticado que el PP no haya tenido el mismo trato que Unidas por Mérida, además de indicar que el equipo de gobierno ha optado por una "estrategia política" en lugar que por el "bien general" y ha considerado que ha perdido una "magnífica oportunidad" para demostrar un talante negociador.



También, en su opinión, el presupuesto para 2020 es "continuista" respecto del anterior y que incluye "insuficientes partidas" para propiciar la recuperación ante la situación del Covid-19.



Además, los ingresos son "poco rigurosos y poco realistas" y reflejan "demasiado optimismo", mientras que, respecto a los gastos, Nogales ha considerado que su partido hubiera apostado por que las medidas extraordinarias que contienen las cuentas hubieran sido "más generosas".



Por parte de Ciudadanos, su portavoz municipal, Andrés Humánez, ha calificado estas cuentas como un "presupuesto exprés" y que, a pesar de que es presupuesto formal, "no se ajusta a la realidad material".



Así, aunque cumple con el objetivo de estabilidad, sostenibilidad financiera y ejecución, en su opinión, no contempla un escenario que se ajuste a la actualidad de la crisis generada por el Covid-19 y ha añadido que no cree que la ciudad sea capaz de cumplir la previsión de ingresos contenida en las cuentas.



En esta línea, Humánez ha apostado por incrementar el control y la evaluación para gastar mejor, además de considerar insuficiente el importe destinado para las familias de Mérida afectadas por el Covid-19.



Finalmente, el edil ha tendido la mano al equipo de gobierno para actuar ante la situación que se avecina en los próximos meses, porque se ha mostrado convencido de que la oposición "tiene mucho que decir", al tiempo que ha propuesto una serie de medidas para tal fin, entre las que se encuentra un Plan de Contingencia Sanitaria, un protocolo de actuación sanitaria en el caso de rebrote o la activación de mecanismos de atención psicológica para los afectados por Covid-19.



Por su parte, el portavoz de Unidas por Mérida, Álvaro Vázquez, ha considerado que en un escenario de "incertidumbre absoluta" como el actual "difícilmente" se puede determinar cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos, por lo que le ha sorprendido que se pronostique un 8 por ciento de aumento de los ingresos municipales.



Asimismo, ha aseverado que presentar un presupuesto en este contexto tiene "un poco de atrevido, como mínimo", por lo que ha aseverado que, en su opinión, se necesita un nuevo presupuesto que se adecue a las circunstancias actuales.



Además, ha dicho que la pretensión de su grupo a la hora de apoyar el presupuesto es que el ayuntamiento tenga el instrumento técnico que le permita tener las partidas que puedan solventar las dificultades en un escenario a medio plazo, ha dicho, por lo que ha apostado por "calzarnos del calzado adecuado para seguir andando".



También Vázquez ha dicho que "no tiene mucho sentido" tener un presupuesto con superávit en una ciudad con necesidades, por lo que ha apostado por incentivar inversiones que requieran de mano de obra.



Finalmente, el portavoz de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, ha lamentado que estos presupuestos sean "inoportunos", dado las circunstancias cambiantes derivadas de la crisis del Covid-19, además de criticar que serán unas cuentas para solo "medio año".



También ha dicho el edil que las bases de los presupuestos son "irreales" y ha considerado que no se ha tenido en cuenta una eventual caída de los ingresos a consecuencia de la crisis en ciernes, por lo que, en su opinión, es "muy optimista" contar con un 8 por ciento de aumento de la recaudación.



Al mismo tiempo se ha mostrado contrario a una subida de impuestos y tasas en 2020, ya que, en las actuales circunstancias, lo que se debería hacer es liberar a los ciudadanos de las obligaciones fiscales.



Por último, ha recordado una serie de propuestas que ha realizado su grupo consistentes en determinadas bonificaciones durante el estado de alarma y tras él, cuya bajada de ingresos se supliría con una optimización del gasto y suprimiendo los "gastos innecesarios".