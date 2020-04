Osuna apuesta por celebrar el Festival Mérida o el Stone&Music sin "limitación de aforo"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha manifestado este jueves a favor de la celebración este verano en la ciudad del Festival Internacional de Teatro Clásico o del 'Stone & Music Festival' "sin limitación de aforo", porque "ya habrán pasado las fases de la desescalada, si todo va bien".

Y es que, según sus palabras, ambos eventos se celebran en el Teatro Romano, al aire libre, lo que es "muy importante", por lo que se debería hacer es implementar las medidas de seguridad con otras adicionales, como la asistencia con guantes y mascarillas.

Así pues, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa telemática que ha ofrecido para hablar del Presupuesto Municipal para 2020, el máximo regidor de la capital extremeña ha insistido en que el Consistorio va a pedir que ambos certámenes se puedan celebrar en su aforo completo.

En esta línea, el primer edil emeritense ha valorado que el turismo en la capital extremeña se desarrolla fundamentalmente al aire libre, por lo que "no podemos desdeñar esa ventaja competitiva", ya que si la gente "puede andar por la calle, también puede visitar los monumentos al aire libre", como es el caso del Teatro Romano.

En definitiva, "mi opinión es que si todo va bien, que si cumplimos con todos los requisitos sanitarios para que se puedan celebrar estas actividades, con el nivel de contagio y cumplimos absolutamente todo, se celebren sin limitación de aforo", ha sentenciado.

Por último, y preguntado por qué le parecen las declaraciones vertidas en televisión por el actor Juan Echanove, quien dijo este miércoles que si el Festival de Mérida no se celebra, la ciudad se hunde, Rodríguez Osuna le ha querido quitar hierro al asunto, asegurando que el intérprete "ama a esta ciudad".

Según sus palabras, está claro que la no celebración del certamen dirigido por Jesús Cimarro, traería un perjuicio económico a la ciudad, pero afortunadamente "los monumentos no se hunden". De hecho, el Festival "tiene tanto éxito" porque se celebra en el marco incomparable del Teatro Romano. De lo contrario, si se celebrara en un lugar cerrado, no tendría la valoración que hoy en día tiene.

"Juan Echanove es un artista prestigioso, seguramente no conoce la ciudad como la conozco yo o el resto de emeritenses, pero ama la ciudad y está deseando actuar en nuestro Festival. Mérida no se hundiría, pero sí nos traería un perjuicio económico", ha sentenciado.