Archidiócesis Mérida-Badajoz suspende procesiones en Semana Santa si no cambia situación

La decisión ha sido adoptada, tras consultar al Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías y a las autoridades civiles de la Comunidad Autónoma.



Ante la nueva situación con motivo de la propagación del coronavirus, además, la archidiócesis cierra además las oficinas del Arzobispado y de la Casa de la Iglesia hasta el día 26 de marzo.



Seguirá operativo el teléfono del Arzobispado (924222847), así como el de Cancillería (670097306), y los empleados continuarán trabajando desde sus casas.



Asimismo, ante la suspensión de las clases y el cierre de los centros educativos, decretada ayer por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, se suspenden las catequesis presenciales hasta después de Semana Santa.



De este modo, la Archidiócesis pide a sacerdotes y catequistas que continúen y hagan seguimiento de la formación de los catecúmenos a través de los medios que estimen oportunos, como teléfono, WhatsApp, correo electrónico, etcétera.



También se cancelan todas las celebraciones comunitarias de la penitencia, reuniones parroquiales y arciprestales hasta después de Semana Santa.



Además, todos los fieles cristianos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz están "dispensados" del precepto de participar en la Eucaristía dominical, "dejando a su conciencia cristiana acudir o no a la misma".



Al respecto, apunta que la "comunión espiritual" es una práctica tradicional de la Iglesia que se ha de recuperar en estas "dolorosas circunstancias"; y recuerda que además los medios de comunicación permiten seguir la santa Misa por televisión, radio o internet.



De igual manera, y aunque sea con un número "muy limitado" de fieles, o "incluso sin ellos", la archidiócesis plantea que los sacerdotes procuren celebrar diariamente la Eucaristía, ofreciéndola por los difuntos y enfermos y poniendo como intención la superación de esta pandemia.



En cualquier caso, incide en que la limitación de no ocupar más de un tercio del aforo de las parroquias, iglesias y oratorios es de obligado cumplimiento, de tal forma que por tanto las bodas y funerales se realizarán "exclusivamente con los más allegados".



Asimismo, recuerda que el Arzobispo permite a todos los sacerdotes que puedan celebrar los días feriales de Cuaresma alguna de las Misas ante cualquier necesidad (Misal Romano n. 48 B o C).



La Archidiócesis de Mérida-Badajoz apela a la responsabilidad de cada uno y pide que se tenga en cuenta tanto las recomendaciones que se han realizado desde este Arzobispado como las indicaciones de la autoridad civil.



OTRAS RECOMENDACIONES



Por otra parte, recuerda que a estas medidas hay que sumar las recomendaciones que desde la Archidiócesis de Mérida Badajoz se hacían este pasado jueves por la tarde, y entre las que aconsejaba que se comunique a las personas mayores o en situación de riesgo y a los niños que no acudan a las parroquias a celebrar la Eucaristía y permanezcan en sus casas.



Así, si alguno quiere recibir la comunión puede hacerlo en su casa, cumpliendo el ministro de la comunión con los requisitos de higiene previstos de lavarse las manos antes y después de distribuir la comunión. Igualmente, si los ancianos a los que se presta asistencia religiosa están en residencias se seguirán las indicaciones establecidas en los respectivos centros.



Además, se recomienda la no asistencia de los niños a Misa, "al ser potenciales transmisores del virus"; y añade que si hay que realizar celebraciones con grupos numerosos (bodas, funerales) "no deben hacerse en espacios pequeños y habrá de ocuparse como máximo un tercio del aforo".