Ecologistas en Acción lleva a cabo en Mérida una nueva plantación reivindicativa

Este domingo, 9 de febrero, tendrá lugar una nueva plantación "simbólica y reivindicativa" en el recinto ferial de Mérida, dentro de la campaña “Cada extremeñ@, un árbol”, promovida por Ecologistas en Acción de Extremadura.

En concreto, esta iniciativa tiene como objetivos fomentar la biodiversidad forestal y promover la cultura del árbol, así como concienciar y denunciar acerca de las amenazas que tienen los bosques de nuestra región y la deficiente gestión del arbolado urbano.

Entre las especies que se plantarán figuran almeces, adelfas y otra vegetación de tipo arbustiva resistente a suelos degradados y a la falta de agua, como la retama, la olivilla, la bocha o la coronilla.

Estas especies han sido elegidas por tener, "a priori", mayores posibilidades de resistir las altas temperaturas estivales, teniendo en cuenta las olas de calor sufridas en los últimos veranos ocasionadas, entre otras razones, por el aumento del calentamiento global y el cambio climático.

En este sentido, tal y como informa Ecologistas en Acción Extremadura en una nota de prensa, los escenarios climáticos futuros auguran que se darán, de manera más habitual, condiciones meteorológicas extremas como sequías, vientos huracanados, fuertes tormentas, etc.

Por ello, desde este colectivo "se presiona para que desde todas las esferas públicas, y especialmente a nivel municipal, se trabaje en pro de la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otras medidas, mediante una adecuada gestión de la vegetación que existe en los entornos urbanos, tanto plantada como espontánea".

En esta ocasión, además, se ha elegido la zona del recinto ferial de la capital extremeña con el ánimo de "reivindicar un mayor cuidado de las áreas periurbanas, solares y descampados que existen en la ciudad".

Y es que, tal y como lamenta, estas zonas se encuentran, en general, sucias, "llenas de escombros, abandonadas y poco cuidadas". En concreto, la zona ubicada al fondo de este recinto "es prácticamente una escombrera-basurero, en donde no existe ninguna señalización para que no se arrojen residuos, y que el Consistorio emeritense parece haber olvidado por completo, no ocupándose de su estado degradado y antihigiénico".

Todo ello, denuncia, "pese a que es una zona aledaña a un espacio de uso habitual por parte de la ciudadanía, donde se instala el mercadillo todos los martes, la Feria en septiembre, y también se utiliza diariamente como zona de paseo y aparcamiento de caravanas y coches, dada su cercanía al parque del Guadiana".

No obstante, critica que si este problema es persistente en algunas zonas urbanas de Mérida, como ésta del ferial, "aún lo es en ciertos puntos del entorno de la ciudad con menos tránsito, donde prolifera el abandono de escombros y basuras en lugares no autorizados –como se ha constatado en diferentes parajes: La Heredad, Las Pulidas y Las Dehesillas, ubicados entre el río Guadiana y la N-630, entre otros—, evidenciando una verdadera dejadez por parte del Ayuntamiento en la gestión para la recogida de estos residuos".

De este modo, a través de esta campaña se pretende revalorizar este tipo de espacios en la ciudad y en su entorno, al tiempo que apelar a las autoridades municipales para que se hagan cargo de su situación, estableciendo medidas para penalizar los usos indebidos e impedir su utilización como escombrera ilegal.

A este respecto, "se echan en falta también más campañas de concienciación e información a la ciudadanía, que eduquen en contra de hábitos incívicos como el vertido de escombros y basuras en los lugares no habilitados para ello".

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción de Mérida se anima a toda la población que desee una región concienciada con los problemas ambientales, la basura y contaminación de la naturaleza y la emergencia climática, a involucrarse y participar en las actividades que se organicen al respecto.