El 31 de enero, se presenta libro sobre "la verdadera historia" de Santa Eulalia de Mérida

Editada por la Editorial Glyphos de Valladolid, la presentación de la publicación tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Alcazaba de Mérida, a partir de las 11:30 horas.

En este libro sobre la Mártir emeritense, según el autor, "se prueba con nuevos descubrimientos, datos y pruebas científicas contundentes, que los restos de Santa Eulalia no sólo están en su Basílica de Mérida, sino que además, los supuestos restos que de la misma dicen que están en la Cámara Sagrada de la Catedral de Oviedo, no son tal y que además no fueron trasladados a dicha ciudad, como se había dicho y creído hasta ahora".

Por otro lado, también "se prueba con datos científicos y arqueológicos de amplia magnitud" que Santa Eulalia de Barcelona "es un desdoblamiento de la santa de Mérida, creado sólo y exclusivamente por intereses políticos y económicos".

Finalmente, será presentado un vídeo con las imágenes de la grabación de un himno compuesto por el mismo autor, dedicado a la ciudad de Mérida.