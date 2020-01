Los que faltaban abrirán la primera semifinal del Concurso del Carnaval Romano 2020

Ep.

La comparsa Los que faltaban serán los encargados de abrir las actuaciones del Concurso de Comparsas y Chirigotas del Carnaval Romano de Mérida 2020 el próximo miércoles, 12 de febrero, según ha determinado el sorteo celebrado este pasado domingo en el Centro Cultural Alcazaba.



Así pues, en total se celebrarán, en días sucesivos hasta el domingo, día 16 de febrero, cinco semifinales, en las que actuarán once comparsas, once chirigotas, cuatro coros y tres cuartetos.



En estas dos últimas categorías solo actuarán en esta ocasión, mientras que las cuatro mejores comparsas y chirigotas, respectivamente, pasarán a la final, que se celebrará el jueves, 20 de febrero.



Todas las semifinales darán comienzo a las 21:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital extremeña, excepto la del domingo, que lo hará a las 18:00 horas.



De esta forma, tras Los que faltaban, el miércoles 12 de febrero actuarán la chirigota Las Supervivientes, la comparsa El verdadero, el coro Tócame y la chirigota Las Mimas.



En la segunda semifinal subirán al escenario Los Tocaos (chirigota), La comparsa de Villafranca (comparsa), Me lo vas a comé to (chirigota), El Puntillo (comparsa) y Tagorichi (chirigota.



El viernes llegará el turno para el cuarteto La familia real española, la chirigota La Marara, la comparsa El coleccionista de alegrías, el coro Coromía, la chirigota Chiriparsa, y la comparsa Las Legendarias.



Ya el sábado, actuará en primer lugar el cuarteto Reformas low cost, La Mascarada (chirigota), Las iguales (comparsa), el coro El tren de la bruja, Lo Camándulas (chirigota), y Los indomables (comparsa).



Finalmente, el domingo cerrarán las actuaciones de la semifinal el cuarteto El tren de los momentos, La comparsa de Calamonte, la chirigota Los Panteras, la comparsa Los Sureños, el coro Los Superhombres, la chirigota Lokacostao y la comparsa Los Pastores.



Asimismo, también se ha celebrado el sorteo para los concursos de las agrupaciones infantiles y juveniles, que tendrán lugar, respectivamente, el viernes, día 21, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Alcazaba, y el sábado 15, a las 18:00 horas, en el Palacio de Congresos.