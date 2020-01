El Cine Club Forum Mérida abre la temporada de proyecciones con cine español y europeo

Mirando a la temporada de premios que ahora comienza abre este próximo lunes 13 con la producción británica 1917, una historia que transcurre en la I Guerra Mundial dirigida por el prestigioso Sam Mendes que cuenta la odisea de dos soldados enviados tras las líneas enemigas para entregar una carta que evite la muerte de 1.600 hombres que se encaminan sin saberlo hacia una trampa.

1917, una de las claras favoritas de cara a los Oscar que viene de ganar dos Globos de Oro (Mejor Drama y Mejor Dirección) y ser nominada a 9 Premios BAFTA, se ha rodado con la apariencia de un único plano secuencia y se basa en parte en una historia real que el abuelo de Sam Mendes le contó cuando era niño.

El cine español estará muy presente en este ciclo con dos películas muy distintas pero que son sendas adaptaciones literarias.

Ventajas de Viajar en Tren (20 Enero) basada en la novela de Antonio Orejudo, es una de las propuestas más sorprendentes y arriesgadas del año, una película de historias que encajan dentro de otras historias acerca de la guerra, la locura, el maltrato, la incomunicación, la literatura o la basura con un soberbio reparto: Pilar Castro, Ernesto Alterio, Belén Cuesta, Quim Gutierrez o Luis Tosar.

Precisamente Luis Tosar es el protagonista de Intemperie (27 Enero), adaptación de Benito Zambrano de la exitosa novela homónima del autor extremeño Jesús Carrasco.

Cuenta en clave de western la huida de un niño de un pueblo y su encuentro con un pastor que le protege de aquellos que le persiguen. Cinco nominaciones a los próximos Premios Goya tiene esta película que inauguró la pasada Seminci.

También, desde el Reino Unido, llegará la última propuesta del incombustible Ken Loach, Sorry We Missed You (03 Febrero) en la que, de la mano de su habitual Paul Laverty al guión, denuncia la precariedad del autoempleo, la vulnerabilidad del trabajador y su pérdida de derechos esenciales a través de la historia de una familia que trata de salir adelante y escapar de la crisis endeudándose al comprar una furgoneta para poder así trabajar como repartidor.

Humildes son también los protagonistas de la comedia argentina La Odisea de los Giles (10 Febrero) en la que Ricardo Darín lidera a un variopinto grupo de perdedores estafados por el corralito de 2001 en un estrambótico e hilarante plan para robar al abogado que se enriqueció con información privilegiada sobre lo que iba a suceder, una película que es la principal favorita para alzarse con el Goya a Mejor Película Iberoamericana.

Por último, este primer ciclo del 2020 se cerrará con la producción palestina Los Informes Sobre Sarah y Saleem (17 Febrero) que cuenta la relación que se establece entre una mujer israelí que dirige un café en Jerusalen Oeste y un repartidor palestino que vive en Jerusalem Este.

Entre ambos salta la chispa de un amor que viven de espaldas a sus respectivos cónyuges y que por supuesto traerá consecuencias indeseadas. Una película que relaciona lo personal y lo político, lo privado y lo público, con unas notables dosis de realismo en un país, Israel, que sufre de las tensiones constantes de un conflicto interminable.

INVITA A VER PELÍCULAS AÚN NO ESTRENADAS

En definitiva, según destaca la organización del evento en una nota de prensa, seis estupendas películas con las que el CineClub Forum y los Cines Victoria invitan a los espectadores de Mérida y alrededores a disfrutar de algunas de las mejores películas "aún no estrenadas en nuestra ciudad" durante los próximos seis lunes.

El precio de las entradas será de 5,50 euros, pero para estos pases podrán aplicarse los tickets descuento de un euro que pueden adquirirse en los mismos Cines Victoria al ir a ver cualquier otra película comercial.