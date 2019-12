Andrea Bocelli, Pablo López y Morat, entre las nuevas incorporaciones Stone&Music 2020

Sting el 2 de agosto en el Albergue El Prado, junto a Pablo López el 27 de agosto, Morat el 29 de agosto, Pastora Soler el 30 de agosto, Amaral el 4 de septiembre, Estopa el 8 de septiembre, Monica Naranjo el 11 de septiembre, Ara Malikian el 13 de septiembre, Andrea Bocelli el 19 de septiembre, José Luis Perales el 20 de septiembre, Roger Hogson el 25 de septiembre y, God Save The Queen el 26 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida, conforman el cartel del Stone&Music Festival 2020.

En la presentación de las nuevas incorporaciones, Carlos Lobo ha recalcado que podría haber más anuncios, en principio, dos más hasta completar los 14 artistas previstos pero, "todas las negociaciones están abiertas".

Segúndo avance

El tenor italiano, Andrea Bocelli, el ex vocalista de Supertramp, Roger Hodgson, Mónica Naranjo, Morat y Pablo López son las cinco nuevas propuestas que se incorporan al cartel de Stone & Music Festival 2020 y que han sido presentadas esta tarde.

"Cuando presentamos el primer avance del cartel dijimos que esta sería la edición más ambiciosa del Stone y creo que no nos quedamos cortos. Stone & Music Festival 2020 va a ser una edición histórica", asegura su director.

Los cinco nuevos espectáculos presentados hoy se celebrarán también en el escenario del Teatro Romano de Mérida y las entradas de acceso a los mismos se pondrán a la venta mañana, 19 de diciembre a partir de las 10 de la mañana tanto en la taquilla situada en el Hotel Mérida Place como en la web www.progevents.com

Como es habitual en Stone & Music Festival, se vuelve a incorporar al cartel estilos de música muy distintos, desde el rock más mítico de Hogdson hasta la ópera representada por Bocelli, pasando por el pop más actual de Morat o la presencia de grandes del panorama español como Naranjo o López.

Todo ello con el objetivo de que la ciudad una su referencia turística internacional a la musical y todo el público pueda encontrar en Mérida una propuesta musical a su gusto. En este sentido, las nuevas incorporaciones al cartel son todas ellas de contrastado éxito internacional y se presentan en Mérida con sus últimos trabajos, bien recién presentados, bien a punto de salir a la venta y giras con las que están vendiendo miles de entradas.

MORAT

El grupo colombiano que está promocionado su último trabajo con la gira 'Balas perdidas' llegará a Mérida con las entradas agotadas en la mayoría de los conciertos que han ofrecido hasta ahora.

Morat son, sin lugar a dudas, la banda del momento. Tras una extraordinaria gira por Latinoamérica y Estados Unidos, el cuarteto colombiano viene a España para presentar su último trabajo, Balas Perdidas, un álbum que enseguida se convirtió en nº 1 de ventas y que ya es cuádruple disco de platino.

Los dos últimos años han estado repletos de logros: Mejor Banda Revelación en los Premios 40 Principales, Mejor Banda Revelación en los Premios Cadena Dial, Mejor Artista Latino de los 40 Music Awards, han sido nominados a un Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, Botón de Oro de Youtube, con más de 1,5 billones de visitas.

Desde el principio, se han colocado en el panorama mundial creando hits que casi se han convertido en himnos: 'Cómo Te Atreves,' 'Besos en Guerra,' 'Cuando Nadie Ve,'...

'Balas perdidas' es el segundo trabajo de la que está considerada una de las mejores bandas de pop folk latino y en él han colaborado con artistas como Juanes, Aitana o los Hermanos Carmona.

MÓNICA NARANJO

Considerada una de las voces más potentes del panorama musical mundial gracias a un rango vocal inabarcable, una agilidad vocal inmensa y una puesta en escena única, la catalana llega a Mérida para celebrar en el teatro Romano sus 25 años en la música.

'Reinassance Tour' es un espectáculo sinfónico en el que Naranjo mezcla sus grandes canciones de siempre con otras más recientes y algunas que han sonado menos.

Naranjo alcanzó el éxito mundial con su segundo trabajo 'Palabra de Mujer" vendiendo más de dos millones y medio de copias en su primer año, consiguiendo alcanzar el Disco de Diamante y convirtiéndolo en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española. Desde entonces, ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo.

Entre sus premios y reconocimientos musicales destacan sus tres World Music Awards, lo que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esta categoría. Pero uno de sus mayores logros es, sin haberlo buscado, haberse convertido en un icono de los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBI.

ANDREA BOCELLI

El tenor italiano ha previsto un concierto muy especial en el Teatro Romano de Mérida, donde hará una primera parte clásica en la que interpretará los temas más representativos de su repertorio operístico y una segunda parte con los hits más populares del Maestro Bocelli.

Después de lograr más de 1 millón de ventas de su álbum 'Sì' en todo el mundo y haber sido nominado para el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su álbum "SÌ", la superestrella internacional y tenor de ópera ganador del Globo de Oro Andrea Bocelli acaba de publicar la edición especial extendida, 'SI FOREVER: THE DIAMOND EDITION', con la que se está girando por Estados Unidos y, posteriormente, le traerá a Europa.

Andrea Bocelli nació con un especial don para la música y se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos y respetados del mundo, participando en los eventos internacionales más prestigiosos, entre los que destacan los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo.

Sus giras son multitudinarias y exitosas con entradas agotadas en los lugares más importantes del mundo. Ha sido galardonado con un Globo de Oro, 7 BRIT clásicos y 7 World Music Awards, además dispone de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y acaba de ser nominado para el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su álbum "SÌ"

Su deslumbrante voz ha fascinado a millones de espectadores. Bocelli ha colaborado con una amplia selección de primeras figuras de la música pop, entre las cuales caben destacar Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer López, LeAnn Rimes, Christina Aguilera, Céline Dion, Tony Bennett ...

ROBERT HOGDSON

Roger Hodgson cofundó Supertramp en 1969 y estuvo con ellos hasta su partida en 1983. Durante los 14 años que estuvo con la banda, escribió, cantó y arregló la mayoría de los inmortales del rock que hicieron de Supertramp un fenómeno mundial.

Sus clásicos intemporales como "Give a Little Bit", "The Logical Song", "Dreamer", "Take the Long Way Home", "Breakfast in America", "School", "Fool's Overture" y "It's Raining Again", ayudaron a vender más de 60 millones de discos.

La de Hodgson es una de las voces más distintivas de la historia del rock; ahora, continúa interpretando todos estos éxitos que grabó por primera vez con Supertramp junto con sus otros clásicos - "Sister Moonshine", "Child of Vision", "Hide in Your Shell", "Had a Dream", entre otros.

Llega a Mérida acompañado por una impresionante banda de cuatro músicos.

PABLO LÓPEZ

Después de 'Camino, Fuego y Libertad' y de '360º Un piano y una voz', Pablo López vuelve a la carga con una gira renovada por las nuevas canciones que forman parte de su próximo álbum.

Uno de los más esperados del año y que traerá a los conciertos un repertorio que dará mucho que hablar y que disfrutar. Porque en el directo es donde a Pablo se le disfruta y se le comprende. Porque su pasatiempo es hacer música, escucharla, tocarla y jugar con ella y en esta nueva etapa lo veremos más claro que nunca.