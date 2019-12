Arranca en Mérida la tradicional campaña solidaria "Cargue usted con el Mochuelo"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, han asistido este miércoles a la presentación de la XXXIX edición de la campaña solidaria “Cargue usted con el Mochuelo”, que se celebrará en la emisora municipal del 26 al 28 de diciembre.

Durante su intervención, el primer edil emeritense ha destacado la "importante labor" que realiza el Mochuelo en la sociedad emeritense, ya que ayuda a 26 instituciones que trabajan “por ayudar a las familias y a las personas más necesitadas de la ciudad”.

Igualmente, el máximo regidor de la capital extremeña ha señalado la importancia del equipo de colaboradores y colaboradoras que, durante estos días, ultiman los preparativos para que la campaña se desarrolle “con el éxito de años anteriores en los que, a pesar de los altibajos, han logrado recaudaciones en torno a los 100.000 euros”.

Por su parte, el sacerdote Guillermo Soto Burgos, fundador de esta campaña, ha agradecido el apoyo institucional a la misma, al tiempo que se ha manifestado “orgulloso por estar en esta campaña 39 años a pie de obra”.

También ha dicho sentirse satisfecho del relevo que ha tomado en la dirección de la campaña en la persona de Cristóbal Antonio García Fernández, “porque no me parecía lógico que algo tan estupendo dejara de funcionar porque yo me fuera”.

Tras estas palabras, el propio García Fernández ha señalado que la gran alegría es que el Mochuelo coja vuelo día a día, y para ello “tenemos más de 1.200 personas e instituciones que nos ayudan, sin ellas es imposible”.

Igualmente, ante los medios, ha agradecido al equipo su trabajo. Y es que “estamos trabajando desde el 31 de agosto en esta campaña de la solidaridad, para ellos y para nosotros”.

El despacho ya está abierto en la Plaza de la Constitución y el programa radiofónico se emitirá en Radio Forum, con conexiones puntuales con Cadena Cope, del 26 al 28 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

DONACIÓN DEL AMPA DE LOS SALESIANOS

Una de las principales novedades que presenta este Mochuelo es que en la mañana de este mismo miércoles ha arrancado la campaña con una donación importante. Y es que el AMPA del Colegio Salesianos han decidido que la recaudación del Fondo Popular Don Bosco se destine íntegramente a esta mítica iniciativa emeritense.

A este respecto, la presidenta del AMPA, María Sánchez, ha explicado que cada año deciden donar la recaudación de las inscripciones, “que suele rondar en 2.000 euros”, a una institución benéfica.

Por ello, en esta ocasión “hemos decidido que qué mejor que donarlo a esta campaña que abarca a tantas instituciones; ojalá este año superemos la participación y las donaciones”, ha deseado.