Cine Club Forum Mérida organiza 'Navidades de Cine' con películas de animación infantil

Ep.

El Cine Club Forum de Mérida ha organizado la actividad 'Navidades de Cine' con el objetivo de acercar películas de animación a los más pequeños y donde se podrá disfrutar de 'Wonder', 'Ballerina', 'Lego, la película' y 'La casa del reloj en la pared'.



Concretamente, serán cuatro películas que se podrán disfrutar con entrada gratuita, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB en Mérida, los días 23, 26, 27 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero. Además, 'Wonder' se proyectará en dos ocasiones.



Así ha sido presentado este martes en rueda de prensa por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, y el presidente del Cine Club Forum, Ángel Briz.



Al respecto, Ángel Briz ha afirmado que esta edición se ha optado por días no festivos para que los infantiles tengan alternativas de ocio durante la semana, por lo que todas las proyecciones que se han organizado son de animación dirigidas a este público.



En este sentido, Briz ha asegurado que las películas están abiertas a cualquier tipo de público, por lo que ha animado a la ciudadanía a asistir y ha informado que el lugar de la proyección cuenta con un aforo de 250 personas.



Ante preguntas de los medios de comunicación sobre ediciones pasadas, Briz ha indicado que este año como novedad se realizará en días no festivo ni fines de semana con el objetivo de ampliar la oferta cultural y de ocio, así como que en las pasadas ediciones había una media de "entre 80 y 90 personas" por película.



Por otro lado, Silvia Fernández ha afirmado que son cinco proyecciones con las que se pretende "crear afición" entre los más jóvenes, así como tener una muestra de todas las artes dentro de la programación navideña de la ciudad.



En este sentido, ha afirmado que el cine "supone un complemento perfecto para la ciudad", ya que permite a los padres realizar "compras navideñas" mientras los infantiles tienen alternativas de ocio.



PROGRAMACIÓN



Asimismo, la primera película será la estadounidense 'Wonder' que se proyectará el 23 de diciembre, y más tarde el 3 de enero; y donde se contará la historia de un niño de 10 años que ha nacido con una "deformidad facial" que le ha obligado a pasar 27 veces por quirófano, por lo que la proyección trata sobre la manera de encajar de este joven en su nuevo colegio.



Posteriormente, el día 26, se ofrecerá 'Ballerina', una proyección de origen francés de 89 minutos de duración que cuenta la historia de Felicia, una niña que tras perder a sus padres vive en un orfanato.



La pasión de esta joven es la danza, por lo que se escapa con un amigo hasta París con el objetivo de hacerse pasar por otra persona para conseguir ser admitida en la Grand Opera House y así conseguir "la vida que desea".



Al día siguiente, día 27 de diciembre, será el turno de 'Lego, la película', un film australiano de 100 minutos donde se cuenta la historia de Emmet, una "figurita Lego absolutamente normal" y que resultará ser clave "para salvar el mundo".



Otra de las películas --el 2 de enero-- es 'La casa del reloj en la pared', procedente de Estados Unidos, y donde la historia narra el "mágico y escalofriante relato de Lewis", un niño de 10 años que tras quedar huérfano se muda a casa de su tío donde hay un "misterioso reloj".



A partir de ese momento, la "aburrida y tranquila vida" del pueblo en el que vive se ve interrumpida cuando Lewis despierta accidentalmente a "magos y brujas de un mundo secreto".



MERCADO NAVIDEÑO



Ante preguntas de los periodistas, Silvia Fernández ha indicado que continúa la programación navideña en la ciudad de Mérida, y en concreto, las actividades en el Mercado Navideño situado en el Parque López de Ayala.



De tal modo, ha afirmado que con este Mercado Navideño se pretende crear un "espacio cultural y de ocio" que sirva de atractivo para los turistas que visitan la ciudad, así como para los propios emeritenses y la gente que reside en la comarca y las localidades cercanas.



De tal manera, ha asegurado que todos los días hay actividades para los más pequeños, y que a partir de las vacaciones escolares habrá talleres en horario de mañana y de tarde, con el objetivo también de que los padres "puedan tener tiempo libre" para realizar compras y "potenciar también el pequeño comercio".



Ante este hecho, Silvia Fernández ha indicado que se pretende que sea un lugar para disfrutar al aire libre, aunque si las condiciones meteorológicas no lo permiten, las actividades se realizan dentro de la carpa que ha instalado el Ayuntamiento de Mérida.



En esta línea, ha catalogado como un "éxitazo" el Belén de Playmobil, así como la actividad turística que está teniendo Mérida durante estos días, ya que la capital autonómica pretende ser un "escaparate" de ocio y cultura.



Además, Silvia Fernández ha afirmado que otro de los objetivos es aprovechar ese "pulmón verde" con el que cuenta la ciudad con el Parque López de Ayala para que pueda ser una "zona de influencia", ya que según ha asegurado, para todas las actividades la Plaza de España "se queda pequeña".



También, ha aseverado que para todas las actividades se ha contado con "el capital humano" con el que cuenta Mérida, ya que la programación está compuesta por compañías, gestores culturales y grupos de la ciudad, por lo que ha puesto de manifiesto que la capital autónomica tiene "recursos" para ser un lugar "potente".



Finalmente, ha informado Papa Noel visitará a los más pequeños en el Mercado Navideño durante los días 21,22 y 23 en horario de mañana y tarde, mientras que el día 24 lo hará sólo por la noche.



Aunque, posteriormente a la celebración de Papa Noel, se instalará una oficina de correos postal de los Reyes Magos con el objetivo de que los más pequeños puedan depositar sus cartas, de tal manera, habrá una visita por parte de éstos los días 2,3 y 4 en horario de tarde.