Osuna avanza que terminal ferroviaria de Expacio Mérida se licitará antes de final de año

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que "antes de final de año" estará licitado el proyecto de la terminal ferroviaria del parque empresarial Expacio Mérida, mientras que también ha anunciado la instalación de una planta fotovoltaica en la ciudad.

Rodríguez Osuna ha confirmado que hay dos proyectos pendientes de instalarse en Expacio Mérida, uno de ellos es una planta fotovoltaica, y el otro pertenece al sector de la distribución y "está pendiente de la resolución del Brexit", por lo que no ha ofrecido más detalles de su contenido.



Así lo ha avanzado el alcalde de Mérida, este lunes en una entrevista este lunes en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha avanzado que "a día de hoy hay más de 900 megavatios de solicitud de fotovoltaica", por lo que "debe ser seguramente la población de Extremadura que más solicitudes tiene de instalación de plantas fotovoltaica".



Respecto al proyecto de la terminal ferroviaria que se instalará en Expacio Mérida, Rodríguez Osuna ha explicado que este proyecto "pasó por muchas vicisitudes y dificultades" porque "no se redactó bien en su momento", tras lo que ha avanzado que "antes de final de año estará aprobado por ADIF la modificación del proyecto, sino también licitado el concurso".



Por este motivo, "siguen los plazos normal y corriente con esa dilatación que hubo extraordinaria porque no se hizo bien el proyecto" de esta terminal ferroviaria, ha señalado el alcalde emeritense.



Así, y respecto al proyecto de la azucarera que se prevé implantar también en Expacio Mérida, el alcalde ha explicado que "están en los últimos flecos que le quedaban", relacionados con las cuotas de producción de la Unión Europea, tras lo que ha confiado en que "no se va a dilatar mucho en el tiempo" y "podemos tener a principios de año una respuesta ya definitiva a plazos".



Ante estos proyectos, el alcalde de Mérida ha señalado que "al final los plazos y fechas las ponen las empresas".



Y es que, según ha señalado Rodríguez Osuna, uno de los retos que se ha marcado para esta nueva legislatura, se encuentra el de "volver a recuperar la industrialización de la ciudad de Mérida, que ha tenido una vocación industrial toda la vida", con el objetivo de "volver a ser ese centro de comunicaciones y distribución de mercancías".



"EL PATRIMONIO TIENE QUE TENER VIDA"



Por otra parte, el alcalde de Mérida ha valorado los buenos datos de turismo que está registrado la capital extremeña, cuyo "éxito" según ha dicho "depende en gran medida del Festival Internacional de Teatro Clásico, de la Semana Santa, o del Stone& Music Festival".



En ese sentido, Rodríguez Osuna ha resaltado que "la cultura es un motor que genera actividad económica y que genera empleo", por lo que ha defendido que "el patrimonio tiene que tener vida", para ser un "elemento diferenciador de otras ciudades".



"La cultura genera empleo, es evidente, y en la ciudad de Mérida mucho más", ha señalado el alcalde emeritense, quien ha defendido además el apoyo del Ayuntamiento de Mérida al concierto del cantante Anuel AA celebrado el pasado viernes en la ciudad, ante las críticas recibidas debido a las letras machistas de sus canciones.



Rodríguez Osuna ha señalado que "es una oportunidad de la oposición para criticar algo de la gestión" en la ciudad, sobre la que "no encuentran ningún resquicio", pero ha considerado que esta crítica "se cae por si solo", tras lo que ha resaltado que el concierto está organizado por un promotor privado y "nosotros apoyamos esa actividad como apoyamos todas en Mérida".



En ese sentido, el alcalde ha admitido que no conocía las letras de Anuel AA, pero sí "sabía que iba a generar más de 13.000 personas y la ciudad llena durante un fin de semana", por lo que ha cifrado la repercusión económica es más de un millón de euros.



Por tanto, Rodríguez Osuna ha considerado esta una "polémica estéril", ya que "el Ayuntamiento de Mérida es el que más gasta de Extremadura en la lucha contra la violencia de género", y ha reafirmado que no va "a poner un comité de censura detrás de cada una de las actuaciones", ha aseverado.