El Ayuntamiento de Mérida critica "desprecio" del PP y Podemos a la difusión de Mérida

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Mérida ha criticado el "desprecio" del Grupo Popular y Unidas por Mérida a la promoción y difusión de la ciudad con sus críticas al patrocinio del concierto de Anuel.

"Pilar Nogales critica al ayuntamiento por promocionar un concierto en Mérida pero se calla y no cuenta que el consistorio pacense se gasta más de 100.000 euros en conciertos en San Juan, algo que me parece adecuado pero que no critican en Badajoz para no enfadar a Monago que fue quien la puso a dedo en Mérida", así se ha mostrado el teniente alcalde, Julio César Fuster por la promoción del concierto de Anuel.

De este modo, el edil socialista ha afirmado que tanto el PP como Unidas por Mérida "muestran un absoluto desprecio por la ciudad y su promoción. Al criticar el apoyo a eventos que generan economía y puestos de trabajo y olvidarse de que su partido los apoya en otros ayuntamientos".

En este sentido, el teniente alcalde cree que la portavoz del PP, Pilar Nogales, "sólo atiende a lo que le marca su jefe Monago, realizando un ejercicio de desprecio a la ciudad de Mérida y las posibilidades de difusión y promoción" que tiene.

En esta línea, el equipo de Gobierno ha reiterado que aumentarán las partidas para macro eventos que posicionan a la ciudad de Mérida como referentes nacionales e internacionales, según ha insistido en una nota de prensa.

"Se ha hecho público que al PP y Unidas por Mérida le escuece los hitos históricos en visitantes y eventos que está consiguiendo la capital extremeña en los últimos lustros", ha apuntado Fuster, quien ha recordado que el ayuntamiento "no es un estamento censor".

"Nos preocupamos por la economía y la generación de empleo y ese seguirá siendo nuestro camino, apostar por eventos que atraigan a Mérida miles de personas y generen economía en la hostelería, comercios y en múltiples sectores", ha aseverado el teniente de alcalde.

De la misma manera, Fuster ha recordado que gobiernos del PP se gastaron más de 1 millón de euros en festivales donde acudieron "poco más de dos mil personas".

"Debe saber la señora Nogales que es obligación de los gobiernos apostar por la generación de empleo y economía y que todos los ayuntamientos realizan este tipo de aportaciones, incluso mayores a las que realiza el consistorio emeritense con artistas de menor repercusión", ha afirmado Julio César Fuster.

Por ello, el equipo de Gobierno ha considerado "innecesaria, injusta y una muestra de desprecio a Mérida" las críticas del PP y Unidas por Mérida.

"Los datos de promoción están ahí, son objetivos. El debate no es si nos gusta más o menos un artistas, debe ser si es bueno o no para Mérida, como lo es para Baracaldo, Madrid, Granada o Canarias, o el resto de ciudades donde ha actuado el artista en cuestión, algunas gobernadas por PP e IU o Podemos y no han generado debate alguno sobre sus letras", ha sentenciado Fuster.