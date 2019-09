Izal condena los asesinatos machistas iluminando de violeta el Teatro Romano de Mérida

La banda Izal aterrizó con su directo la noche del pasado viernes en un Teatro Romano de Mérida con una iluminación especial en señal de protesta contra los asesinatos machistas, coincidiendo con la celebración de la 'noche violeta'.



"Lo hacemos para que no haya agresiones machistas nunca más, ellas son más que nunca hoy los seres que nos llenan", dijo su vocalista Mikel Izal ante sus seguidores que abarrotaron el recinto en la primera jornada del fin de semana más indie del Stone&Music Festival, a la espera este sábado de la actuación de Vetusta Morla.



Fue uno de los momentos más aplaudidos por los más de tres espectadores que se dieron cita en el monumento emeritense. Mikel pidió que el teatro romano se iluminase de violeta para lanzar un alegato a favor al feminismo y en repulsa a los últimos acontecimientos contra las mujeres.



Más de dos horas de concierto que arrancó con toda la fuerza tras sonar apenas unos segundos de 'La increíble historia'.

"Emoción y sentimientos", así se dirigían al público en el saludo inicial en una ciudad en la que no era la primera vez que actuaba, aunque sí era su estreno en el teatro emeritense.



Uno de sus miembro, Alberto Pérez, natural de Calamonte, localidad muy cercana a Mérida, se dirigía al público entre el que se encontraban su familia y amigos: "He tenido este teatro muy cerca y por primera vez estoy en su escenario con mis compañeros de viaje'. El guitarra extremeño de Izal no ocultó su emoción al dedicar el concierto a su tío José María, quien "estaba muy orgulloso de lo que habíamos conseguido, tenía su entrada y nos dejó hace unos meses", explicó- y a su hija Greta.



Fue un concierto preparado para la ocasión, acompañado por un espectáculo de luces exclusivo para un escenario único: "no hay mejor escenografía que esta. Es un recinto sin parangón y nuestra escenografía se ha quedado en casa". Tampoco faltó el instrumento más particular de la banda, el ukelele con el que compusieron 'Agujeros de gusano'.



Hubo tiempo para bailar zumba con "Hambre" o para meterse entre el público para cantar "El baile", dejando patente que lo vivido anoche, tal y como expresaba Mikel Izal, fue todo "un privilegio" y "una experiencia que no olvidaremos nunca".



La banda madrileña, como cada uno de los artistas que pasan por el certamen, recibió la estatuilla conmemorativa de la mano de José María Valadés, responsable de los hoteles de la cadena Ilunion en Extremadura.