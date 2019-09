Colectivos feministas convocan una concentración el próximo día 20 en Mérida

La Fundación Anas y la Asociación de Mujeres Malvaluna convocan una concentración el próximo día 20 de septiembre, a las 21,00 horas en el Puente Romano de la Ciudad de Mérida, con la intención de alumbrar la noche con luces violeta como "denuncia y repulsa" a todas las violencias que sufren las mujeres a diario.



Además, con esta iniciativa se pretende exigir "la responsabilidad del Estado", ya que durante el verano de 2019 los telediarios "se llenan de asesinatos machistas".



En concreto, en el pasado mes de julio, "cada dos días una mujer ha sido asesinada", por lo que esta entidad, ha declarado la "emergencia feminista".



"Padres que asesinan a sus hijas e hijos para causar el mayor de los sufrimientos. Pederastia, trata, desapariciones, asesinatos, chantajes, extorsión, amenazas, acoso, agresiones, abusos, manadas, violaciones están a la orden del día", ha declarado la Fundación.



Asimismo, esta entidad ha asegurado que se trata de "una justicia que no es justa, poniendo en duda la declaración de las víctimas", lo que hace que se trate a la mujer como "ciudadanas de segunda".



"No hay tiempo, paremos el mundo, no se puede seguir normalizando esta situación, no se puede seguir condenando a las mujeres a convivir con el terrorismo machista. Un terror que se cuela en cada rincón de nuestro día a día, con la duda constante de quién será la siguiente. Nos faltan todas", ha asegurado la Fundación.



En este sentido, la entidad ha afirmado que "faltan las más de mil mujeres asesinadas desde el 2003", a lo que ha indicado "basta de mirar para otro lado", haciendo referencia a la "falta de compromiso".



De este modo, esta entidad, ha afirmado que grita "contra la normalización, la apatía y la indiferencia", y ha indicado que el próximo 20 de septiembre van a conquistar la calle para dar "luz a la oscuridad".