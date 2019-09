El XXIV Fondo Popular de Mérida tendrá salida y llegada en el Parque de las Siete Sillas

El próximo domingo, 8 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, se celebrará el XXIV Fondo Popular Ciudad de Mérida, con salida y llegada en el Parque de las Siete Sillas.

En concreto, esta prueba, en la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, ya se traten de atletas federados o no, es puntuable para el Circuito de Pruebas Urbanas de la Diputación de Badajoz 2019, y está organizada por el Club Atletismo Mitreo con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

En este sentido, el delegado municipal de Deportes, Felipe González, ha destacado “la colaboración fructífera con el Club Atletismo Mitreo para la puesta en marcha de una prueba ya clásica en la ciudad que es el colofón a las actividades deportivas de la Feria de Septiembre”.

A su vez, desde el Club Atletismo Mitreo, su presidenta, Soledad Díez- Madroñero, ha explicado que “coincide con el Día de Extremadura y queremos que sea una contribución a la convivencia en esta celebración de nuestra comunidad autónoma”.

La prueba consta de seis carreras con circuitos y distancias para todas las edades, desde los sesenta metros para los chupetines a los diez mil metros para la categoría absoluta, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el Fondo Popular ofrece también una prueba de velocidad, de cuatrocientos metros de distancia, para aquellos atletas que no sean fondistas.

DATOS PRÁCTICOS

Cabe destacar que las inscripciones podrán hacerse de forma on-line a través de la web www.chipserena.es o personalmente en los siguientes puntos de la ciudad de Mérida (el pago se hará en el mismo lugar donde se realice la inscripción): Deportes Pirron Sport, Her y Confitería Isi.

Igualmente, las inscripciones colectivas se podrán realizar también en el correo fondomerida@gmail.com. El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 6 de septiembre a las 14:00 horas. No se admitirán, "en ningún caso", inscripciones tras la fecha y hora de cierre del plazo.

Al mismo tiempo, el precio de inscripción es de 5 euros (1 euro para la categoría chupetines), mientras que el dorsal se entregará el día 7 de septiembre, en la sede del Club Atletismo Mitreo (Avenida de la Constitución, s/n – Polideportivo Municipal Guadiana), próximo al Parque de las Siete Sillas, de 18:00 a 22:00 horas; así como el día 8, una hora y media antes del comienzo de las pruebas, en el Parque de las Siete Sillas (junto a la línea de salida).

En esta ocasión, el trazado del Fondo Popular dispondrá de cuatro circuitos urbanos: Circuito A: Tendrá una distancia de 2.500 metros aproximadamente y discurrirá por el Parque de las Siete Sillas, Puente Romano, Paseo de Roma, Puente Lusitania y Parque de las Siete Sillas; Circuito B: Tendrá una distancia de 800 metros aproximadamente y discurrirá por el Parque de las Siete Sillas; Circuito C: Tendrá una distancia de 60 metros aproximadamente y discurrirá por el Parque de las Siete Sillas; y Circuito D (velocidad): Tendrá una distancia de 400 metros aproximadamente y discurrirá por el Parque de las Siete Sillas.

En cuanto a categorías, según el Consistorio, destacan: Chupetín: nacidos en el año 2014 y posteriores; Prebenjamín: nacidos en los años 2012 y 2013; Benjamín: nacidos en los años 2010 y 2011; Alevín: nacidos en los años 2008 y 2009; Sub 14: nacidos en los años 2006 y 2007; Sub 16: nacidos en los años 2004 y 2005; Sub 18 y Sub 20: nacidos entre los años 2000 y 2003; Absoluta (Sub 23 y Sénior): nacidos en el año 1999 hasta máster; Máster A: 35 años hasta 44 incluidos; Máster B: 45 años hasta 54 incluidos; y Máster C: 55 años cumplidos.