Osuna defiende que la "libertad de expresión está por encima de cualquier cosa"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha defendido este martes que la "libertad de expresión está por encima de cualquier cosa", y ha reafirmado que no va a "a pedir a ningún artista que venga a la ciudad ningún libreto con las letras".



Rodríguez Osuna sale de esta forma al paso de las críticas realizadas por la coalición Unidas por Mérida por el apoyo del Ayuntamiento de Mérida al concierto del cantante Anuel por su letras "homófobas y sexistas".



Ante estas críticas, el alcalde de Mérida ha considerado que "no se puede hacer demagogia con este asunto" y "utilizarlo para atacar al Gobierno local", tras lo que ha reivindicado que "la libertad de expresión está por encima de cualquier cosa".



En ese sentido, Rodríguez Osuna ha aseverado que el Gobierno municipal "no va a pedirle a ningún artista que venga a la ciudad ningún libreto con las letras",



Así, el alcalde de Mérida ha recordado que por ejemplo, el grupo cuyo concierto ha sido suspendido recientemente en Bilbao, C. Tangana, fue el cabeza de cartel este año del Festival Extremusika que se celebra en Cáceres "y parece que a Podemos no le importó, ni a Izquierda Unida".



"Esto lo que demuestra es la delgada línea entre la coherencia y el ridículo que ha hecho desde mi punto de vista Podemos", ha asegurado el alcalde de Mérida, quien ha asegurado que "la mejor manera que tiene Podemos e IU de colaborar contra la violencia de género" es "apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez, y no buscar subterfugios y excusas".



Antonio Rodríguez Osuna se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado este martes al cuartel de la Guardia Civil.