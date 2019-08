Unidas por Mérida critica letras Anuel AA y el Ayuntamiento subraya libertad expresión

Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos - Equo) ha exigido al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que "cese cualquier actividad de colaboración" en la promoción del concierto que celebrará Anuel AA en la ciudad, debido al contenido "homófobo y sexista" de sus letras.

A través de una nota de prensa, la formación política ha señalado que la participación activa del primer edil emeritense y de la delegada de Festejos, Ana Aragoneses Lillo, "resulta del todo contradictoria con la defensa de los principios y valores propios de la igualdad de género o la diversidad sexual, que el propio PSOE no duda en considerar como algunos de los pilares principales del progresismo del que continuamente hace gala y que ahora, con su forma de actuar, pone en entredicho".

Igualmente, Unidas por Mérida considera que el contenido de las letras de este intérprete "resultan del todo repugnantes", por lo que la intervención de las autoridades y de la Administración municipal "debe limitarse únicamente al cumplimiento de los cometidos que le reserva la legislación".

Ayuntamiento recalca su respeto a la libertad expresión

Para el Consistorio emeritense, en respuesta a Unidas por Mérida, independientemente de que esté de acuerdo o no con el autor, "ve inconcebible pretender crear comités de censura que cercenen la libertad de expresión".

El Ayuntamiento de Mérida ha reafirmado su defensa de la "libertad de expresión y la creación artística, independientemente de que esté de acuerdo o no con el autor", ante el concierto que el cantante Anuel AA prevé ofrecer en la capital extremeña el 11 de octubre.

El portavoz en funciones del Gobierno Municipal, Julio Cesar Fúster, ante las críticas vertidas por la coalición Unidas por Mérida, en las que reclamada al alcalde de la ciudada, Antonio Rodríguez Osuna, que "cese cualquier actividad de colaboración" en la promoción del concierto que tiene previso ofrecer Anuel AA en Mérida, "debido al contenido homófobo y sexista sus letras".

Así pues, ante estas críticas, Fuster ha reafirmado que la "preocupación constante" del equipo de gobierno de Mérida "no son las letras de un cantante, tras lo que ha reiterado que no son "sospechosos de no defender la igualdad o de luchar contra la violencia sexista en este Ayuntamiento desde que llegamos".

De este modo, ha resaltado que el Ayuntamiento de Mérida promociona éste y otros conciertos en la ciudad de Mérida porque "son iniciativas privadas que suponen generación de empleo y movimiento económico en la ciudad", tras lo que ha recordado que Anuel tiene 500 millones de seguidores en distintas plataformas y que finalizará su gira europea en la ciudad de Mérida, "poniéndola en el panorama de la música internacional".

En ese sentido, el Consistorio ha reafirmado que "no tiene, ni tendrá nunca, un comité de censura para evaluar las letras de un cantante, ni para censurar la libre creación de los artistas, ni para letras de textos de teatro, de carnaval, tribunas de opinión de colectivos vecinales y sociales que", según añade, "en muchas ocasiones son más hirientes que las alusiones a las que Unidas por Mérida reivindica".

Por eso, e independientemente de los gustos personales de cada uno, el ayuntamiento considerado que no puede "cercenar la libertad de expresión de nadie, y mucho menos, la expresión artística", apostilla.

"No vamos a repartir carnets de ética, lucharemos y trabajaremos por el progreso de esta ciudad", reafirma el Ayuntamiento de Mérida, quien se ha preguntado "¿qué pretende Unidas por Mérida? ¿que hagamos un comité de cesura?" tras lo que alerta de que "por ahí empieza el cercenamiento de las libertades".

Finalmente, Julio César Fustar ha resaltado que desde el Equipo de Gobierno de Mérida se está "está luchando para que no haya un mes sin que Mérida sea un referente o se hable de ella por eventos y movimiento económico", y por ese motivo han "apoyado la iniciativa de un empresario que trae una gira internacional de un cantante que va a traer a Mérida 15.000 personas", un evento por el según asegura, "se pelearían muchas ciudades de España".

"Seguiremos luchando en lo que nos toca y compete sin meternos en debates creados por otras motivaciones, y seguiremos trabajando contra la Violencia Machista, porque ningún partido va a dar lecciones al PSOE", ha asegurado Fuster.

Para finalizar, el socialista ha mostrado su sorpresa por que las críticas de Unidas por Mérida "contradigan" a su líder nacional, Pablo Iglesias, quien ante la suspensión de un concierto de C. Tangana en Bilbao manifestó que no le gustaba ese artista pero le parecía "vergonzoso que le prohíban actuar", ha sentenciado.