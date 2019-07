Vecinos de Mérida afirman que "se nota" el aumento de temperaturas

Ep.



La primera ola de calor del verano llega esta semana y en Mérida, algunos vecinos y turistas, aseguran que ya este miércoles "se nota" el aumento de las temperaturas, aunque han señalado que en Extremadura están "acostumbrados a los 40 y a los 42 grados".



"Nada más levantarme esta mañana se nota el calor aquí en Mérida que está dándole caña, mucha calor", ha afirmado una emeritense, quien ha indicado que para "llevarla" lo que hace es beber agua, acudir a la piscina, beber refrescos y "ponerse a la sombra".



En declaraciones a Europa Press Televisión, otras tres vecinas han discrepado de la anterior y han asegurado que "esta mañana no hace tanto calor" y que se esta "estupendamente". "Hemos dado un paseíto, nos hemos tomado una cañita fresquita y a casa a comer", ha manifestado una de ellas.



A este respecto, han resaltado que "de momento no se nota" el calor y han aseverado que en la región extremeña están "acostumbrados a los 40 y a los 42 grados" por lo que la ola de calor no les "asusta".



Del mismo modo, otra emeritense ha sostenido que "a lo largo de la semana se ha ido notando" el calor así como que espera que estén "mas preparados" para el sábado cuando se esperan máximas de 42 grados.



"Hace más calorcillo, se nota que hace bochorno que corre un poco el aire y el aire es que tampoco es que sea frío, el aire caliente", ha destacado otro vecino, quien ha añadido que él es camarero y se prepara para pasar calor y adelgazar como 10 kilos este verano. "Eso me va a pasar a mi, yo aconsejo que mucha agua y ventiladores todo el rato", ha dicho.



Por su parte, un turista ha señalado que no lleva "mal" el aumento de temperaturas aunque se "nota" pero "todavía es soportable", mientras que otra turista procedente de Almería ha dicho que hace "mucho calor" y que está "a fuerza de agua y abanico" porque en su región de procedencia "es distinto" y se está "más fresco".