I Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

Potencial Digital reunirá a expertos de primer nivel tanto a nivel nacional como internacional, como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica; el ex ministro Manuel Pimentel como experto en el desarrollo digital en el mundo rural; Javier Sirvent, considerado el primer Technology Evangelist español; ingeniero, emprendedor y Divulgador Científico; Laura Lacarra, Head Developer Relations Telefónica, Big Data & IA Expert y Forbes most creative in business; Rafael Tamames, ‘LinkedIn Top Voice’ en Inteligencia artificial y MarTech; o Sergio González «Suko» colaborador, coordinador de guiones y guionista en El Hormiguero 3.0 entre otros, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias y avances en estas áreas clave, y que además desarrollará una actividad para 1.200 alumnos de la ESO de los diferentes institutos de Cáceres en a última jornada del Congreso.

El Secretario General de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, y el Director General de Digitalización de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado, han sido los encargados de presentar oficialmente el encuentro, en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, el I Congreso ‘Potencial Digital’, que se desarrollará en el Palacio de Congresos de la capital cacereña los próximos días 19 y 20 de septiembre de 2024.

Potencial Digital será un evento de referencia en el ámbito de la transformación digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, tal y como comentó Juan Carlos Preciado, está enmarcado dentro de la Estrategia de Transformación Digital 2027, recientemente presentada por la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Referencia y futuro

“Potencial Digital será un evento que marque un antes y un después, y tiene el propósito de despertar el potencial digital y propulsar el talento que existe en la región”, aseguró el Secretario General de Transformación Digital, quien se mostró convencido de que eventos como este lograrán “posicionar a Extremadura como referente en el ámbito de la transformación digital en nuestro país.

Para el Director General de Digitalización, es fundamental que en este evento se hayan hecho un gran esfuerzo en aquellos aspectos que tienen que ver con que los futuros estudiantes y profesionales de Extremadura “se animen a mirar hacia carreras tecnológicas” ya que debemos tener en cuenta que “el mundo de la tecnología es absolutamente transversal al resto de sectores, y hoy en día, la mayoría de los puestos de trabajo que se crean y muchos de los que están vacantes tienen un alto componente tecnológico”.

Este importante evento será conducido por el analista, escritor y conferenciante Phil González, también ofrecerá un espacio expositivo donde empresas tecnológicas presentarán sus soluciones innovadoras y productos de vanguardia. Además, se desarrollarán talleres demostrativos que permitirán a los asistentes interactuar con las nuevas tecnologías y entender su aplicación práctica en distintos contextos, incluyendo una carpa exterior dedicada exclusivamente a la Agricultura de Precisión, en la que “no solamente habrá un espacio expositivo para empresas y profesionales, sino que se desarrollarán demostraciones dentro del ámbito de la sensoria o la agricultura con drones, por ejemplo”.

Encuentro gratuito

Potencial Digital es totalmente gratuito, pero es preciso inscribirse previamente, por ello Juan Carlos Preciado y Jesús Coslado animaron a empresas de todo tipo, emprendedores, estudiantes y futuros profesionales, y familias preocupadas o interesadas en los temas de ciberseguridad que afectan a todo el mundo, a inscribirse cuanto antes, ya que las plazas son limitadas, y “va a ser una oportunidad única para establecer contactos, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

A la presentación asistió también el Director de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UEX de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, Andrés Caro, para destacar que la UEX colabora con este evento en la propuesta de ponentes y en el desarrollo de actividades paralelas orientadas a la ciberseguridad en el entorno familiar. “Todo el mundo maneja ya un teléfono inteligente y son dispositivos que a veces generan muchas inseguridades, por eso hay que saber interpretar todos los aspectos de la ciberseguridad y aplicarlos en nuestro propio desarrollo personal”, destacó Caro.

Para finalizar la presentación, Juan Carlos Preciado, quiso remarcar que Potencial Digital “es un evento que dentro de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura servirá para despertar el potencial digital de nuestra región”, y Jesús Coslado quiso aprovechar la ocasión también para hacer un agradecimiento a colaboradores y patrocinadores, “quienes han apostado de verdad por un evento de estas características en nuestra región”.

Potencial Digital es un evento impulsado por la Junta de Extremadura, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Universidad de Extremadura y empresas e instituciones como Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Inetum, GTT, Caja Almendralejo, Sexpe, Invest, TSYSTEM, Sopra Esteria, Oracle, Aselcom, Palo Alto o Sílice.

Programa del Evento:

Transformación Digital: Paneles y conferencias sobre cómo las empresas y organizaciones pueden adaptarse y e implementar la tecnología en su día a día.

Inteligencia Artificial: Debates y presentaciones sobre las aplicaciones actuales y futuras de la IA en diversos sectores.

Ciberseguridad: Talleres y sesiones sobre la protección de datos y la seguridad en el entorno digital.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del sitio web oficial del evento www.potencialdigital.es