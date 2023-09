Celebra el Día de Extremadura en tu visita a Cáceres

“Redoble, redoble, vuelve a redoblar; con este redoble me vas a matar; me vas a matar, me voy a morir; con este redoble, vuelvo a repetir”. Quién no ha tarareado alguna vez la letra de ‘El Redoble’, esta jota cacereña que este mismo año se ha convertido en el himno de Cáceres. Pues, precisamente, esta semana podrán escucharla todos los vecinos y turistas que se acerquen hasta la Plaza Mayor de la ciudad para conmemorar por todo lo alto el Día de Extremadura.

En concreto, éste será uno de los actos que desde el Ayuntamiento cacereño se han programado para celebrar el día grande de la Comunidad Autónoma en la ciudad y que servirá también para que los foráneos que aún están estos días disfrutando de sus últimos días de vacaciones en la región y, más concretamente, en Cáceres, conozcan más de cerca el folklore, las costumbres y tradiciones de la sociedad extremeña.

Y es que el Día de Extremadura, que se conmemora anualmente cada 8 de septiembre, puede ser una oportunidad de oro para que quienes aún no conozcan las riquezas que ofrece Cáceres a quienes la visitan, puedan disfrutar de todo lo que ofrece tanto desde el punto de vista monumental, como desde el punto de vista turístico o gastronómico. De hecho, la Ciudad Monumental de Cáceres conserva un conjunto histórico-artístico “único” que, desde 1986, está reconocido por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Calles, plazas, palacios, iglesias y murallas, en “un magnífico estado de conservación”, son capaces de trasladar a quienes los contemplan a un glorioso pasado, en el que tienen la oportunidad de saborear las maravillosas manifestaciones artísticas que las tres culturas -cristiana, musulmana y judía- han dejado su huella en la ciudad.

Precisamente, esta diversidad permite adentrarse en la Ciudad Monumental atravesando una puerta romana, encontrarse con la preciosa Judería Vieja a la salida de una torre almohade o contemplar un palacio renacentista junto a una fachada mudéjar.

Para ello, una selección de rutas “ayudan” al visitante a conocer el impresionante patrimonio histórico y artístico de la capital cacereña, gracias a las cuales pueden adentrarse en detalle en la Cáceres romana, almohace, judía y cristiana; conocer cómo eran sus palacios y templos, sus murallas y arquitectura defensiva; además de aspectos menos conocidos como su heráldica y las familias nobles que habitaron en sus palacios.

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE TURISTAS

En definitiva, esta mezcla cultural ha legado a la sociedad cacereña, extremeña y mundial un “excelente” Patrimonio Monumental, al tiempo que ha forjado el “carácter hospitalario” de los cacereños, tal y como defienden desde el Ayuntamiento.

Así lo ponen de manifiesto las cifras de turistas que copan sus calles cada fin de semana, ‘puentes’ y periodos vacacionales. Sin ir más lejos, en el pasado ‘Puente de Agosto’, aumentó el número de visitantes en los centros turísticos de la ciudad, sobre todo en el Centro de Divulgación de la Semana Santa, donde creció el número de visitas en casi un 700% respecto al mismo periodo del año pasado.

Concretamente, los datos más recientes que se recogieron, del viernes 11 de agosto al martes 15, en los centros turísticos dependientes del Consistorio como son la Oficina de Turismo, el Centro de Turismo de la Torre de Bujaco, el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña y El Baluarte de los Pozos, "muestran un incremento de turistas respecto al año 2022". En un minucioso análisis, la Oficina de Turismo atendió a 2.222 visitantes (un 9,6% más); la Torre de Bujaco a 1.452 (1,9% más); el Baluarte de los Pozos a 775 (un 8,4% más) y el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña 1.125 turistas, lo que supone un 692,3% más que el año pasado.

Estas cifras turísticas, fueron valoradas “muy positivamente” por la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, puesto que en todos los centros turísticos municipales se incrementaron sus visitas con respecto al año 2022, siendo el caso más llamativo el del Centro de Divulgación de la Semana Santa, cuya subida se debe a que actualmente esta visita está exenta de pago ya que, el centro es visitable solo parcialmente porque se están realizando obras de restauración y de accesibilidad al aljibe.

Y todo ello se logró “pese a las altas temperaturas” que imperaban en aquellos días en la ciudad y la demanda de otros destinos turísticos cercanos, lo que demuestra que “Cáceres sigue siendo un destino turístico preferente dentro del turismo de interior, un turismo de calidad y con ganas de vivir una bonita experiencia", manifestó en su día la edil.

CÁCERES CELEBRA EL DÍA DE EXTREMADURA

Con todos estos encantos sobre la mesa, el Ayuntamiento de Cáceres se ha querido sumar a la celebración del Día de Extremadura, invitando a vecinos y foráneos a conmemorar por todo lo alto esta efemérides. Para ello, ha organizado para este jueves, 7 de septiembre, (un día antes de la conmemoración oficial) a las 12:00 horas, el tradicional acto institucional en el que tendrá lugar el izado de banderas en las escalinatas la propia Casa Consistorial.

En esta ocasión, el izado correrá a cargo del deportista cacereño Guillermo García, que cuenta con numerosas medallas de oro y récords en varios campeonatos de natación adaptada Además, este acto, que contará con la participación de los distintos grupos municipales que conforman la actual Corporación municipal y la intervención del alcalde, será amenizado por un cuarteto de música que interpretará el himno de Extremadura.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, el grupo musical ‘El Redoble’ actuará en los soportales del Ayuntamiento, para congregar a todos los que lo deseen en la Plaza Mayor y tengan la oportunidad de escuchar la jota de la que toma su nombre y, por qué no de bailarla -o aprender a hacerlo- que se ha convertido en el himno de la ciudad.

Cabe recordar que la Asociación Cacereña de Folklore “El Redoble”, es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja altruistamente en la defensa y conservación de la Etnomusicología y el Folklore, así como de todo aquello que está relacionado y forma parte del Patrimonio Antropológico, Etnográfico, Etnológico, Histórico, y Tradicional de Extremadura teniendo como meta y modo de trabajo una premisa irrenunciable: “la seriedad y el rigor”. Precisamente, por esta razón en 2005 les fue concedida la Medalla de Extremadura, máximo galardón de la Comunidad Autónoma.