PIDE convocará concentraciones y paros parciales por condiciones salariales de docentes

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha anunciado que convocará concentraciones, paros parciales y una huelga indefinida por las condiciones salariales de los docentes de la región.

Así pues, los primeros actos de protesta serán concentraciones que tendrán lugar en el primer recreo durante todos los miércoles desde el 27 de noviembre hasta el 30 de abril de 2025.

También convocará paros parciales a primera hora todos los lunes a partir del próximo 13 de enero, a razón de una hora en el mes de enero, dos horas en el mes de febrero, tres horas en el mes de marzo y cuatro horas en el mes de abril.

De la misma forma, PIDE avanza la convocatoria de una huelga indefinida desde el 5 de mayo hasta el día 30 de junio para todo el personal docente de los centros educativos públicos de todas las enseñanzas no universitarias de Extremadura.

"El motivo de la Huelga es la falta de negociación de las condiciones salariales de los docentes extremeños", según ha informado PIDE en una nota de prensa.

De este modo, el sindicato reclama la recuperación del poder adquisitivo de los docentes, ya que desde el recorte salarial del 2010 estos profesionales han acumulado una pérdida de más del 20 por ciento, a lo que se suma la adeudada subida salarial del 2020 y el 2,2 por ciento restado este año por el acuerdo salarial a nivel nacional.

"Es necesario actualizar, incrementar y/o implantar nuevos complementos salariales que se ajusten a la realidad económica actual. Desde 2006 se han incrementado las responsabilidades y la carga de trabajo sin actualizar las condiciones económicas de los docentes extremeños", ha aseverado.

Otra de las demandas es la recuperación de las pagas extras completas, toda vez que, con los recortes adoptados en 2010 se redujeron esta pagas extras, de manera que los docentes solo cobran un "porcentaje de salario base y trienios en cada una".

"Exigimos que desde la Consejería de Educación y la Junta de Extremadura se inste al Gobierno de España a que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2025 se incluya las pagas íntegras de todos los funcionarios", ha insistido el sindicato PIDE.

Del mismo modo, PIDE reclama la implantación de la carrera profesional docente y la equiparación salarial, ya que entiende que, al ser un cuerpo estatal, sus miembros deben percibir las mismas retribuciones que en otras comunidades.

Por ello, la organización sindical ha considerado que "no es de recibo" que, por ejemplo, en el País Vasco un docente cobre de media 5.000 euros anuales más que un docente extremeño o que un maestro (A2) de Murcia cobre más que un Profesor (A1) de Extremadura.

Finalmente, entre las exigencias se encuentran también el incremento de la cuantía del complemento autonómico para conseguir la equiparación con el resto de las comunidades, la extensión de la función tutorial y la orientación educativa y el pago del complemento de tutoría en todos los cuerpos y especialidades, la recuperación del cobro del verano a interinos con 165 días cotizados y la actualización del pago del kilometraje.

En esta línea, el sindicato ha afeado que, a pesar de los registros y requerimientos de apertura de negociaciones realizados oficialmente desde octubre de 2023, no ha obtenido respuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

"No ha respondido a ninguno de los registros realizados, no ha incluido en ninguna Mesa Sectorial de Educación la negociación de las condiciones salariales de los docentes, tampoco ha facilitado un borrador de calendario de negociación y ni siquiera ha convocado una mesa técnica para definir las materias objeto de negociación, por lo que iniciaremos las movilizaciones inmediatamente y éstas no finalizarán hasta que exista un acuerdo de subida salarial a los docentes de los centros educativos públicos de Extremadura", ha sentenciado.