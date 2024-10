De Miguel: "Las becas universitarias de la Junta irán a parar a quienes no la necesitan"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este lunes ante los medios durante una rueda de prensa celebrada en Mérida para hablar de la gestión de las becas universitarias de la Junta de Extremadura.

"Hemos conocido recientemente que se han recibido 850 solicitudes. Como sabéis ya no tienen límite de renta y ya no vienen a complementar nada, porque las que las solicitan tienen que ser personas a las que se les ha denegado la beca del Ministerio, que sí tiene límite de renta. Con lo cual ha cambiado el público objetivo de las becas", ha argumentado.

En concreto, De Miguel ha defendido que "las becas son un derecho, no un premio", criticando que "ahora mismo las becas de la Junta son premios a la excelencia para estudiantes que no necesitan ese dinero para poder estudiar. Son becas que no contribuyen a que la educación sea un ascensor social. Son becas que vienen a generar más desigualdad".

Además, la diputada de la formación morada ha añadido que "la realidad es que las becas universitarias sufren un recorte de un millón de euros". "Las becas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura no se les puede llamar beca, son premios a la excelencia y detraen ese dinero de las becas complementarias que venían a garantizar precisamente que los estudiantes que más lo necesitan puedan estudiar en las mejores condiciones, porque las becas del Ministerio no son suficientes", ha aseverado.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha aseverado que "es absolutamente injusto que cuando iban destinadas a los y las jóvenes que sí necesitaban las becas para estudiar, la cuantía fuera diez veces menos que la que es ahora". "Es absolutamente injusto, pero nos muestra a fin de cuentas cómo gobierna el Partido Popular, para aquellos que no necesitan el estado de bienestar, dilapidando el dinero público, en lugar de que el ascensor social funcione y la educación sea desigual", ha argumentado.

CRECIMIENTO DE DELITOS SEXUALES

Por otro lado, De Miguel ha puesto el foco también en la rueda de prensa en las preocupantes cifras de violencia sexual en Extremadura en el último año: "Han crecido en el último año de manera preocupante: las violaciones han aumentado un 60 por ciento, y los delitos sexuales cometidos por menores han aumentado un 120 por ciento".

Es por ello que ha denunciado que "ante esta realidad, que nosotros ya alertamos a comienzos de legislatura, donde todos los expertos, incluso la Fiscalía, nos dicen que hay que invertir más en educación afectivo-sexual en las aulas, el Partido Popular se ha negado".

Y es que "antes estaban arrastrados por sus socios de gobierno, que sabemos que son negacionistas de la violencia machista y cómplices de ella. Pero ahora la señora Guardiola creemos que ya no tiene más excusas ante estos datos".

Por ello, ha afirmado que "les vamos a exigir que la educación afectivo-sexual sea una asignatura integral en las aulas extremeñas", pidiendo que "rectifiquen esta hoja de ruta cuanto antes y que se tome en serio la lucha contra la violencia sexual, porque empieza por la educación", según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

ANIVERSARIO INICIO DEL GENOCIDIO EN PALESTINA

Por último, De Miguel ha tenido unas palabras de solidaridad con el pueblo palestino, en este lunes, 7 de octubre, fecha del primer aniversario del inicio de la ofensiva de Israel sobre Gaza.

"Israel, aprovechando los atentados producidos por Hamás hace un año, comenzó un genocidio contra la población, cebándose sobre la población infantil: más de 17.000 niños y niñas han sido asesinados en territorios palestinos este último año, más de 100.000 heridos, y más de dos millones de desplazados, sumándole a esto el cerco sobre los territorios palestinos impidiendo la llegada de agua, alimentos, medicinas y bombardeando todas las edificaciones, independientemente de si fueran hospitales o centros educativos".

Al mismo tiempo, De Miguel ha denunciado que "todo esto se ha hecho con la connivencia absoluta de los países de la Unión Europa y de Estados Unidos, que han permitido que Netanhayu se tome la justicia por su mano, saltándose el derecho internacional". "La realidad es que Israel lleva colonizando y acosando los territorios palestinos desde hace décadas, y nadie ha sido capaz de decirle nada", ha insistido.

De la misma manera, la portavoz de Unidas ha puesto en valor "la marcha que ha habido este fin de semana en Navalmoral de la Mata para exigir la reconversión de las fábricas de armas extremeñas en otras producciones que no tengan que ver con las guerras y las muertes", señalando que "son fábricas que están colaborando con este genocidio".

"Nos parece increíble que el Ejecutivo extremeño anterior del Partido Socialista financiara con dinero público a esta empresa, Rheinmetall. Y nos parece increíble que se hiciera a pesar de que esta empresa tuviera una multa de 13 millones de euros por haber mostrado información parcial y engañosa en su proceso de fusión precisamente en el mismo momento que se le concedió la ayuda de la Junta de Extremadura", ha precisado.

Por todo ello, ha "exigido que todas las administraciones públicas se opongan a esta locura belicista a la que nos están arrastrando Estados Unidos e Israel, y esto pasa por impedir que en Extremadura se fabriquen armas y por impedir que se reabran minas de wolframio que sabemos todos que van destinados a la construcción de esas armas", ha sentenciado.