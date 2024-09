PSOE saca adelante propuesta alquileres asequibles a estudiantes por error en votaciones

Ep.

Un error en la votación de tres diputados del Grupo Popular ha permitido al PSOE sacar adelante una propuesta en la que insta a la Junta a elaborar un plan regional de alquiler asequible de viviendas y habitaciones para estudiantes ante el "serio problema" que se ha evidenciado este inicio de curso académico en algunas ciudades de la región en las que se asientan los campus universitarios.

La propuesta iba a ser rechazada según los posicionamientos defendidos por los grupos parlamentarios durante su debate, ya que PP y Vox, que suman 33 votos, la mayoría en el parlamento extremeño, que tiene 65 escaños, habían anunciado su voto en contra.

Pero en el momento de la votación el resultado ha sido de 31 votos a favor y 30 en contra, por lo que la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, ha anunciado la aprobación de la misma.

Posteriormente una diputada del Grupo Popular ha dicho que no le había funcionado el sistema de votación, pero Martín ha dado por bueno el resultado al no haber advertido a tiempo esta circunstancia. Fuentes del Grupo Popular han confirmado a Europa Press que han sido tres los diputados que no han emitido su voto en esta iniciativa, lo que ha propiciado que finalmente haya salido adelante.

Una propuesta que, en concreto, reclama la elaboración de un registro de viviendas y habitaciones en régimen de alquiler asequible para estudiantes que agilice tanto la búsqueda como los trámites de arrendamiento.

También aboga por la implementación de incentivos que estimulen el aumento de la oferta de pisos y habitaciones de alquiler asequible para estudiantes en los cascos urbanos de los municipios donde existan campus universitarios; así como a la promoción de proyectos de construcción de residencias y viviendas asequibles orientadas específicamente a estudiantes.

Los 'populares' avanzaron el rechazo a la iniciativa después de que los socialistas no aceptaran una enmiendan en la que el PP abogaba por ampliar las actuaciones al conjunto de la comunidad, dado que los términos en los que estaba planteada se limitaba a aquellas localidades con campus universitario.

El diputado socialista Fernando Rodríguez Enrique, en defensa de la propuesta, ha señalado que el objeto de la misma es reconocer que hay un "problema" con la vivienda que es "serio", que también afecta a Extremadura, y principalmente se ha centrado en el caso de Cáceres, capital de provincia que lidera el incremento de los precios de los alquileres con un 19%.

El parlamentario socialista ha aclarado que con su propuesta no quiere inducir a "turismofobia", pero sí apelar al sentido común y al equilibrio entre el turista y residente, que no se cumple en el caso de Cáceres donde hay "más del doble de pisos turísticos que viviendas de alquiler".

Rodríguez ha reprochado a PP y Vox su postura ante un tema que les mantiene "entre la espada y la pared" porque "no quieren reconocer que hace falta una regulación, porque saben de sobra que el problema existe y es gordo".

En este sentido, ha augurado una "segunda derivada" de esta cuestión por la cual Universidad de Extremadura "se va a quedar sin estudiantes porque no encuentran un sitio para vivir".

Asimismo, les ha recriminado no están entendiendo "ni la dimensión del problema ni el riesgo que corre" el derecho constitucional que regula el acceso a una vivienda digna y adecuada, y en este punto ha abogado por articular políticas que hagan atractivo poner en el mercado con precios asequibles las 140.000 viviendas vacías que hay en Extremadura.

PROPUESTA INCOMPLETA

En defensa de su enmienda, el diputado del Grupo Popular Manuel Lozano Martínez, ha criticado que la propuesta socialista ponga el foco únicamente donde hay universidad.

Asimismo, ha señalado que el plan planteado viene a completar el que ya se está poniendo en marcha para conocer la necesidad de vivienda que incidirá en el fomento de incentivos hacia el alquiler de vivienda y también en la puesta en marcha de proyectos de construcción de vivienda asequible en línea con la iniciativa desarrollada por el Ejecutivo regional.

En este punto, ha señalado que la propuesta es incompleta al centrarse en una ciudad como es Cáceres, donde el número de viviendas ha crecido entre 2011 y 2021 en 3.462 frente a una población que ha limitado su aumento en 556 habitantes, lo cual no justifica la falta de oferta de alquileres residenciales en detrimento de los vacacionales, y en su lugar ha apuntado a los "efectos nocivos" sobre el mercado del alquiler de la nueva ley de vivienda estatal.

En esta misma línea, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha criticado que la propuesta se limite a los estudiantes así como ha señalado que se trata de un intento de los socialistas por "lavar su imagen" tras "décadas de mala gestión".

Bravo, que ha reconocido que han subido los precios y hay "dificultades", ha señalado que el registro que piden los socialistas ya está en las inmobiliarias que ofertan los pisos en alquiler, puesto que no se puede decir a los propietarios "lo que tienen que hacer con sus viviendas".

Asimismo, ha asegurado que la oferta de alquiler para estudiantes y vivienda en general ha disminuido porque los propietarios "protegen" sus inversiones transformando las viviendas en pisos turístico.

Para el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías esta propuesta tiene "todo el sentido del mundo" en tanto que la vivienda está "sometida a especulación" y nuevamente se ha convertido en un "problema de primer orden" que se "agudiza" en las ciudades con campus universitario.

Un problema que "se veía venir" ante el que no se puede "negar la evidencia" ni tampoco culpar al Gobierno central, cuando la realidad es que "cuando el mercado no funciona, porque no garantiza vivienda a quien lo necesita, lo tienen que hacer los poderes públicos".