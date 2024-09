CSIF pide se aclare si habrá oposiciones docentes para cuerpo de maestros o de Secundaria

El sindicato CSIF reclama a la Junta que despeje "cuanto antes" las "dudas" sobre la próxima convocatoria de oposiciones docentes, y aclare si se celebrarán para el cuerpo de maestros o de Secundaria.

Remarca que, con el curso político ya empezado, "no hay noticias" por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional acerca del próximo proceso de oposiciones, del que están pendientes "miles de interinos y nuevos aspirantes".

CSIF recuerda que la propia Administración regional apuntó, tras la última mesa sectorial de negociación, a comienzos de septiembre, que convocaría "en breve" a las organizaciones sindicales una reunión para abordar este tema.

Asimismo, incide en que estaba previsto que este mes se conociera el número de plazas que corresponderán a Primaria, a Educación Secundaria y a Formación Profesional de las 560 plazas de la Oferta Pública de Empleo Docente de 2023, que saldrá los años 2025 y 2026.

Mientras, algunas comunidades autónomas ya se han pronunciado sobre su próxima convocatoria en el sector de Educación, en Extremadura aún no hay "certezas" ni ha habido "avances" en la negociación con las organizaciones sindicales en los últimos meses.

Por ello, exige a la Junta la convocatoria de la Mesa Sectorial en la que se negocia la convocatoria para empezar a dar "certezas" a tantos opositores cuyo futuro laboral depende de estos procesos selectivos y que tienen que planificar su preparación.

CONTRATACIÓN INTERINOS

Por otro lado, este martes es el último día que los interinos podrán ser contratados en este curso para generar el cobro y el reconocimiento de los meses de julio y agosto, un hecho que según el sindicato les perjudica "gravemente".

Al respecto, recuerda que Extremadura sigue manteniendo vigente el Decreto 122/2012 por lo que sólo cobrarán el verano aquellos que coticen 280 días durante el curso hasta el 30 de junio. Además de no cobrarlo, "lo más importante para la mayoría de ellos es que no se reconoce esa experiencia y, por tanto, no puntúa para las interinidades ni para las oposiciones".

Según CSIF, este "problema" ya lo advirtió el año pasado por estas fechas, pero "esta injusticia se mantiene", por lo que de nuevo el sindicato reclama que el personal interino pueda cobrar y puntuar los meses de julio y agosto, acreditando para ello el haber trabajado durante el curso un mínimo de cinco meses y medio (165 días), tal y como establecía la normativa anterior al Decreto 122/2024, de la misma manera que lo tienen regulado la "mayoría" de las comunidades autónomas.

Como consecuencia de ello, CSIF pide que "cuanto antes" se lleve a cabo, por justicia, la derogación del Decreto 122/2012.