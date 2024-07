CEIP Guadiana Badajoz, premiado enTwinning 2024 por su colaboración con otros países

Ep

En total, se ha reconocido a diez proyectos desarrollados por 24 profesores pertenecientes a 17 centros educativos de España en colaboración con centros de países como Finlandia, Alemania, Bulgaria, Grecia, Polonia o Italia, centrados en temáticas como el 'bullying', la importancia del agua o la cocina responsable y saludable.

En la entrega de estas distinciones, que forman parte de un programa europeo que fomenta la colaboración entre centros de varios países, la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado el espíritu colaborativo de los proyectos, además de alabarlos como "la punta de lanza de la innovación pedagógica" y "un compendio de creatividad, calidad y eficiencia educativa".

Alegría ha felicitado a los ganadores y ha destacado que son un ejemplo de trabajo entre centros de diferentes culturas e idiomas y "un ejemplo de buenas prácticas pedagógicas": "Deben ser extendidas si queremos hacer de nuestros hijos e hijas mejores ciudadanos, más motivados, empáticos, con pensamiento crítico y comprometidos con los valores que encarna el espacio europeo al que pertenecemos y que alumbró estos premios".

eTwinning es un programa de la Comisión Europea que fomenta la colaboración entre centros educativos de varios países mediante el desarrollo de proyectos a través de una plataforma virtual y del uso de herramientas web. En España, la plataforma cuenta con un total de 57.331 docentes, 14.140 centros y 34.729 proyectos registrados desde que se inició el programa en 2005. En esta edición se han presentado 88 proyectos desarrollados durante el curso 2022-2023.

PROYECTOS GANADORES

En Educación Infantil, los trabajos galardonados son ‘Empathy turtles: for me, for you and nature’, del CEIP Diego Velázquez de Albacete (Castilla-La Mancha), y ‘A rainbow of emotions’ del CPEIP Huertas Mayores de Tudela (Navarra).

En Primaria, ‘The montagues and the capuletes’, del Colegio San Gregorio – La Compasión de Aguilar de Campo en Palencia (Castilla y León), y ‘Drop by drop’ del CEIP Manuel Siurot de La Roda de Andalucía en Sevilla (Andalucía).

En Secundaria, ‘eTwinners behind the scenes’, de Fundación Educativa Jesuitinas de Pamplona (Navarra) y del Colegio Internacional Eurovillas de Nuevo Baztán (Comunidad de Madrid), y ‘2023, a trip through anniversaries’ del Colegio Montpellier de Madrid (Comunidad de Madrid).

En Bachillerato y Régimen Especial, ‘Mikro & Nano’, del IES Julio Caro Baroja de Pamplona (Navarra), el IES Velázquez de Sevilla (Andalucía), el IES Pino Montano de Sevilla (Andalucía), Armentia Ikastola de Vitoria-Gasteiz (Euskadi), el IES Etxebarri BHI de Etxebarri en Vizcaya (Euskadi) y el IES Antonio Machado de Sevilla (Andalucía), y ‘Potes en voyage avec eTwinning/Compis de viaje con eTwinning’ del IES Gregorio Marañón (Comunidad de Madrid) y el IES Praxedes Mateo Sagasta de Logroño (La Rioja).

Y en Formación Profesional y Multidisciplinar, ‘Planet chef’, del Institut Escola D’hoteleria I Turisme de Barcelona (Catalunya), y ‘Circular economy is a matter of education’ del CEIP Guadiana de Badajoz (Extremadura).