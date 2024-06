Extremadura tiene bajo su tutela a 440 menores, la mitad en acogimiento familiar

Un total de 440 menores están bajo el sistema de protección de la Junta de Extremadura, de los que 218 están en acogimiento residencial y 222 familiar.



En concreto, de estos últimos, 153 están con su familia extensa, es decir, hay una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado, y 37 de ellos con familias ajenas.



Estos datos han sido ofrecidos por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha trasladado a las familias de acogida el agradecimiento de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y su "sensibilización y conocimiento pleno" sobre la situación de los menores tutelados y la labor de estas familias.



García Espada ha hecho estas declaraciones en Badajoz, durante su asistencia este viernes al desayuno que se ha organizado con familias acogedoras, con motivo de la celebración del Día Internacional del Acogimiento Familiar.



A su vez, la consejera ha destacado la labor de las 23 familias colaboradoras, "que ofrecen a los menores un alivio temporal de la vida institucionalizada", acogiéndolos durante los fines de semana y las vacaciones.



La titular extremeña de Salud ha aclarado que el acogimiento familiar no es una adopción, "sino una medida temporal para menores que no pueden permanecer con sus familias biológicas, muchos de los cuales han enfrentado situaciones de gran adversidad".



García Espada también se ha referido a las campañas que está desarrollando el Gobierno extremeño para promover el conocimiento y comprensión del acogimiento familiar en Extremadura, según indica la Junta en una nota de prensa.



El objetivo principal es que de los 0 a los 6 años haya un acogimiento familiar pleno, para que no haya niños institucionalizados en esas edades, según ha explicado la consejera, aunque ha reconocido que no es tarea fácil.



APOYO FINANCIERO



Asimismo, ha recordado que la Junta de Extremadura ha incrementado "significativamente" el apoyo financiero a las familias de acogida, "elevando la ayuda económica de 169 a 372 euros" y ha añadido que este aumento "busca garantizar que ninguna familia idónea se vea impedida de acoger a menores por limitaciones económicas".



El Portal de Transparencia de la Junta publicó el pasado mes de el anuncio de nuevas ayudas destinadas a cubrir gastos extraordinarios de menores en acogida, como servicios dentales y ópticos.



Igualmente la consejera ha explicado que los gastos subvencionables incluyen aquellos no cubiertos por los recursos públicos de la Comunidad Autónoma, abarcando áreas como odontología, ortodoncia, prótesis, ortopedia, óptica, podología, fisioterapia, así como tratamientos logopédicos y pedagógicos.



Además, se contempla la cobertura de servicios de atención psicológica privada en casos excepcionales no atendidos por el sistema público.