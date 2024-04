La evaluación de diagnóstico en Primaria y Secundaria se celebrará en mayo en Extremadura

La Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, celebrada este martes en Mérida, ha acordado la aprobación de tres resoluciones y dos instrucciones relacionadas con la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de dirección y asesorías de formación permanente en los CPR, así como la evaluación de diagnóstico en Educación Primaria y Secundaria (que se celebrará en mayo).

También se ha dado luz verde a la concesión de licencias por estudios destinadas al personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración Educativa y del cuerpo de inspectores de educación.

En concreto, la instrucción por la que se regula la evaluación de diagnóstico en los centros de Educación Primaria está dirigida al alumnado de 4º y permitirá al centro contar con información complementaria a la evaluación continua y global que realizan sistemáticamente en sus aulas, considerando el contexto socioeconómico en el que se encuentre el centro educativo al interpretar los resultados.

Esta instrucción fijará las actuaciones, competencias a evaluar, fechas y las competencias de los diferentes responsables en el proceso. El próximo día 28 de mayo se llevará a cabo la prueba de evaluación de la competencia en comunicación lingüística y el día 29 de mayo se realizará la de la competencia matemática.

La instrucción por la que se regula la evaluación de diagnóstico en los centros de Educación Secundaria contribuirá a completar y enriquecer la información y orientación que recibe el alumnado y sus familias, así como contribuir a facilitar una retroalimentación al centro para tomar las decisiones más acertadas y poner en funcionamiento aquellas medidas de refuerzo necesarias.

Se comprobará el grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática del alumnado de 2º de la ESO, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

La evaluación de diagnóstico se llevará a cabo los días 21 de mayo, en el que tendrá lugar la prueba de competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura, y el 22 de mayo, en el que tendrá lugar la prueba de las competencias específicas de Matemáticas.

VACANTES DE DIRECCIÓN

Por otro lado, se ha aprobado la resolución por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 11 plazas vacantes de dirección, cinco plazas en la provincia de Badajoz y seis en la de Cáceres, en régimen de comisión de servicios, en Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Extremadura.

Será mediante concurso de méritos, en régimen de comisión de servicio por un mandato de cuatro años académicos, prorrogable por otros cuatro. El proceso de selección consistirá en la valoración y defensa de un proyecto de dirección, y en una baremación de méritos.

Asimismo, la Mesa Sectorial ha acordado aprobar otra resolución por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 29 plazas vacantes de asesorías de formación permanente, 16 en la provincia de Badajoz y 13 en la de Cáceres, en régimen de comisión de servicio, en los CPR de Extremadura.

De hecho, en el proceso de selección habrá una fase de valoración y defensa del proyecto de desarrollo de la asesoría y una segunda fase de baremación de méritos.

También se ha acordado aprobar la resolución por la que se establece el procedimiento para la concesión de licencias por estudios destinadas al personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios, del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa y del cuerpo de inspectores de educación que dependen de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para el curso 2024/2025.

Finalmente, las licencias por estudios pueden ser o no retribuidas y pueden tener una duración anual o parcial. En esta ocasión, se han aprobado seis licencias anuales retribuidas y otras seis parciales retribuidas, y en las licencias no retribuidas no hay un límite para la concesión.