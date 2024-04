El IJEx celebra la Semana Europea de la Juventud a partir de este lunes

El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) celebra la Semana Europea de la Juventud a partir de este lunes, 15 de abril, con un evento titulado 'Get in the game!', con el que se busca la participación e implicación de los jóvenes en temas de calado.

En esta ocasión, la salud mental, el cambio climático, la vivienda o el empleo son algunos de los asuntos por los que pedalearán los jóvenes que participen este miércoles, día 17, en el evento promovido por el IJEx en colaboración con la red Eurodesk de información juvenil europea.

Así pues, cualquier joven interesado podrá asistir a esta actividad deportiva que se celebrará en el parque del río de Badajoz. En ella los jóvenes sumarán kilómetros en bicicletas estáticas, cintas de carrera y remo en máquinas disponibles en la zona.

Además, ese mismo día también se conmemora el Día Europeo de la Información Juvenil. De ahí que, en el marco de esa actividad, también se facilitará material relacionado con diferentes temas de interés para la población joven.

Asimismo, se instalarán urnas de sugerencias donde los jóvenes participantes podrán depositar propuestas para el Parlamento Europeo y elegir el tema por el que harán ejercicio.

También se contará con una zona de photocall y una zona de stands informativos, en la que se entregará material sobre programas europeos, según informa la Junta en una nota de prensa.

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD

Cabe recordar que este año la Semana Europea de la Juventud se celebra del 12 al 19 de abril bajo el lema 'Dale voz a tu visión', con el que se persigue poner de relieve la democracia y las elecciones europeas.

Durante estos días se celebran multitud de actos relacionados con los jóvenes en los distintos países de la Unión Europea, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del voto de la población joven en las próximas elecciones europeas.

Finalmente, en el caso de Extremadura, además de la actividad de Badajoz organizada por el Instituto de la Juventud, la Concejalía de Juventud de Cáceres también organizará ese mismo día ese evento en el paseo de Cánovas.