Afirmado que UNINDE viene no solo a retener talento, sino a atraer talento a Extremadura

El director de UNINDE, Antonio Rubio, ha reivindicado el proyecto universitario que impulsa en Extremadura como una iniciativa que "no solo viene a retener talento, sino también a atraer talento a Extremadura".

Así, lo ha señalado, en la apertura de la segunda jornada del congreso 'Reimaginemos Extremadura: Universidad, Empresa y Sociedad', que analiza los retos de futuro de la universidad y la empresa de la mano de la tecnología.

El impulsor del primer proyecto de universidad privada en la región ha recordado que el 50% de los estudiantes que se examinan de la EBAU se van fuera y se van a comunidades como Andalucía, Madrid y Castilla y León "porque son las regiones que más han crecido en la implantación de universidades privadas".

"La solución no es no hacer nada ante esa situación, sabiendo que luego no van a volver. Los que tenemos un compromiso con el desarrollo regional queremos que nuestros jóvenes tengan más alternativas para no irse", ha reivindicado.

Antonio Rubio se ha referido también a la convivencia a la que aspiran con la universidad pública actual ejerciendo como una nueva opción para los estudiantes.

"Hemos sido escrupulosos en hacer una oferta diferencial de la universidad pública y hemos planteado títulos adaptados a la región, como el Máster de Industrias Agroalimentarias. No venimos a competir sino a completar", ha resaltado.

En esa idea, ha incidido también Teodoro Ribera Neumann, líder de Global Academic Network (GAN), la red universitaria internacional que impulsa el proyecto extremeño rector de la Universidad Autónoma de Chile.

"Con la marcha de alumnos a estudiar a otras regiones por falta de oportunidades no solo se pierden personas jóvenes, se pierde capital humano de gran valor", ha señalado.

El rector ha puesto en valor que GAN es una red académica internacional con más de 75.000 estudiantes que sitúan a UNINDE como una alternativa.

Además, ha explicado que "no como una segunda opción en Extremadura, sino como otra opción en Extremadura que complemente la actual y que sea una respuesta eficaz que contenga una sangría que afecta a esta región con la emigración de los jóvenes".

Apoyo institucional

El secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, a la iniciativa universitaria de UNINDE. "Vamos a estar detrás de cada proyecto que venga a generar empleo, riqueza y futuro para esta tierra", ha resaltado.

Junto con ello, Píriz ha apelado a la necesidad de "avanzar en la formación y especialización en los trabajadores en las competencias que vamos a requerir en los próximos años, que no tienen nada que ver con los que requerían antes, y que lo garantizan proyectos como este".

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha trasladado su "total apoyo" al proyecto universitario de UNINDE, y ha afirmado que un evento como 'Reimaginemos el Futuro' en Badajoz "visibiliza lo que debe ser el futuro de la ciudad, que pasa porque tengamos cada vez más opciones y capacidad de elegir y de estudiar".

El primer edil ha resaltado que el modelo universitario que plantea UNINDE es "esencial, con alternativas más especializadas e innovadoras que complementen la magnífica universidad pública que tenemos", y ha puesto en valor que "es el momento de que en Extremadura y en Badajoz podamos decidir qué tipo de formación se puede hacer y queremos recibir".

En la jornada intervino también el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, para quien "este proyecto y la existencia de un complemento universitario es necesario y entendemos que solo va a traer efectos positivos". A su juicio, los empresarios extremeños necesitan "cuadros directivos formados", por lo que espera "establecer alianzas" con UNINDE y provocar un efecto "multiplicador".

Liderazgo y emprendimiento

La segunda jornada contó con un panel de expertos para debatir sobre el futuro de la universidad, la empresa y la sociedad; con Ana Fernández, presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España; Pablo Félix del Cueto (Acciona); Alejandro Romero (MC Mutual); Leopoldo Álvarez (Quironprevención); y Manuel Echanove (Liderware); además del experto en supercomputación, Teodoro Ribera y la científica de datos Tetiana Klymchuk.?

A continuación, se escucharon las conferencias de dos expertas en tecnología, emprendimiento y liderazgo empresarial: la CEO y socia fundadora de la empresa de drones Dronak, Fabia Silva, quien habló sobre 'Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando la educación'; y Ana Fernández, que abordó en su ponencia qué es 'Emprender en un mundo de tres ceros'.?