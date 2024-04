Morant: Sólo financiarán plazas de profesores ayudante doctor "si hay corresponsabilidad"

Ep

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avisado de que el Gobierno sólo financiará el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas "si hay una corresponsabilidad de las comunidades autónomas".

"Si no entran las comunidades autónomas no entraremos", ha zanjado este miércoles la ministra en rueda de prensa tras presidir la Conferencia General de Política Universitaria en la que ha presentado este plan a los consejeros autonómicos.

El Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas presentado por el Ministerio implica financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas de España a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.

El Ministerio, que en un borrador inicial estimó en 4.200 las plazas de profesores necesarias para el desarrollo de la Ley de Universidades, exige la correspondiente participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas.

Estas plazas extra, que se lanzarán más allá de la oferta ordinaria de empleo público, deben destinarse a compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores, recogidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"Condicionamos la entrada de este programa en cada comunidad autónoma a la corresponsabilidad de la comunidad autónoma. Entendemos que en los próximos días vamos a ser capaces de resolver dudas particulares que puedan haber por parte de las comunidades autónomas para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad", ha asegurado Morant.

LAS CCAA DEJAN "LA PUERTA ABIERTA AL DIÁLOGO" CON EL MINISTERIO

En este punto, la ministra ha destacado que hay comunidades autónomas que ya han expresado su voluntad de participar en el plan mientras que otras lo valorarán con sus gobiernos. "Ninguna ha cerrado la puerta y han dejado la puerta abierta al diálogo con el Ministerio", ha apostillado.

Por ello, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades prevé abrir una convocatoria las próximas semanas donde las comunidades autónomas expresen su interés para entrar en el programa.

"A nivel competencial, es nuestra competencia la legislación y competencia de las comunidades autónomas la financiación de las universidades. No obstante, el Gobierno se abrió a acompañar a las comunidades autónomas y a las universidades en este reto que tienen por delante", ha insistido Morant, que ha recordado que también acordaron aplazar el desarrollo de la LOSU "dando cuatro cursos de tiempo para la implantación definitiva de todas las modificaciones en materia de recursos humanos".

En este contexto, la responsable de Universidades ha incidido en que flexibilizar el desarrollo de esta ley "no significa una renuncia a la aplicación de la LOSU". "Nadie ha renunciado a la aplicación de la LOSU, ni las comunidades autónomas", ha sentenciado.

"He confesado a las CCAA que tampoco tenemos Presupuesto y como ministra voy a hacer el esfuerzo para hacer posible este programa y se puede exigir a las CCAA el esfuerzo para priorizar este trabajo. Estamos hablando de personas, profesores que ya trabajan en las universidades de manera temporal y precaria y eso es lo que tenemos que terminar", ha manifestado Morant, que condiciona la entrada en vigor de este programa de nuevas plazas de profesores ayudante doctor "con la corresponsabilidad de cada comunidad autónoma".

La ministra ha señalado que "no hay un comportamiento homogéneo" en cuanto a los contratos temporales de los docentes, ya que hay universidades que tienen un 75% de su plantilla con carácter temporal, otras donde es del 61% o del 50% por lo que, en sus palabras, "no es un trabajo sencillo de hacer". "Si hay comunidades autónomas que no entran no vamos a sufragar una competencia de competencia de la comunidad que no ejerza ninguna responsabilidad en el objetivo de corregir la temporalidad y la precariedad", ha dicho.

En las reuniones previas, Morant ha recordado que las comunidades autónomas "mayoritariamente habían expresado su voluntad de participar en 0", un escenario que "no es asumible" para el Ministerio por lo que el Gobierno "no va a entrar a sufragar las competencias en materia de financiación que tienen las comunidades autónomas con las universidades si las comunidades no hacen el corresponsable ejercicio financiero".

"No es nada más que exigir sus competencias. La alternativa sería una vejación de sus funciones y una rebelión a una ley pero no estamos en ese escenario", ha recalcado la ministra, al tiempo que ha advertido de que la temporalidad en las universidades en la contratación de profesores "es de más del 49%", y ha afirmado que todos los consejeros autonómicos "han coincidido en que la universidad no puede ser una isla de precariedad y temporalidad en España".

Morant ha comentado que las universidades no tenían la capacidad de hacer la entrada adecuada a generaciones de profesores e investigadores que no tuvieron la posibilidad de estabilizarse en la universidad y entraron en figuras como la del falso asociado o el falso sustituto.

Y, ha concluido que "la LOSU corrige esta forma de contratación que es falsa y que no corresponde a lo que dice ni esta ley ni la anterior y tenemos que ir estabilizando las plantillas convirtiendo los falsos asociados en profesores de la universidad".