Jóvenes con autismo y sus familias dan visibilidad durante un acto en Cáceres

Un grupo de jóvenes con autismo, sus familias, y miembros de la corporación municipal han participado este martes en Cáceres en un acto en las escalinatas del edificio consistorial para dar visibilidad a este trastorno en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El acto, en el que también han participado miembros de las asociaciones Aftea y Divertea, se enmarca dentro de la campaña 'Autismo cerca de ti', que organiza el IES Virgen de Guadalupe en colaboración con el IES El Brocense y en la que colabora el ayuntamiento cacereño con la difusión de imágenes de jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) realizando actividades de la vida cotidiana.

Las fotos se podrán ver en los autobuses urbanos, concretamente en la línea 2 y en cuatro paradas de bus code se exponen las imágenes con situaciones diarias de los alumnos del Aula Especializada TEA 'Andrés García Gómez' del IES Virgen de Guadalupe, que han sido realizadas por alumnos del IES El Brocense.

El Aula Especializada TEA del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres inició su andadura durante el curso 2013/2014. Si bien ya había aulas especializadas en algunos colegios, la suya fue la primera en Educación Secundaría en toda Extremadura. Actualmente sigue siendo el único programa de estas características en un instituto, en la provincia de Cáceres.

El alumno Jorge Plata, de 1º de la ESO del IES Virgen de Guadalupe, ha leído un manifiesto en el que señala que "hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando dicen que las personas con autismo, vivimos en nuestro mundo".

Además, ha añadido que, "cuando alguien dice eso, me recuerda a las películas y la verdad es que sería divertido, viajar entre diferentes mundos, pero la realidad, es que solo existe un mundo y todos formamos parte de él, porque todos tenemos derecho a tener nuestro sitio y que se respeten nuestras diferencias. Si todos fuéramos iguales, entonces el mundo sería muy aburrido".

Este alumno ha recordado que sus profesores del Aula Especializada, les propusieron fotografiarse mientras realizaban actividades cotidianas, "actividades que nos gustaran y nos dieron a elegir", explicando que "así que un día, quedamos con unos chicos muy simpáticos del IES El Brocense y nos hicieron las fotos".

En su caso, le gusta mucho la historia y hablar sobre ella, así que ese día le hicieron fotos, explicando a sus compañeros la II Guerra Mundial; a Hugo, le gusta mucho el tiro con arco y lo practica todas las semanas; Jorel es un artista y le encanta dibujar, así que le fotografiaron en clases de pintura.

Junto con ello, indica que "la foto de Dani, es en el autobús urbano, está en bachillerato y como es mayor ya va solo; a Ángel, le encantan los videojuegos... la verdad es que a mí también; de mayor, Carlos quiere ser veterinario, su pasión son los animales; y Gonzalo, tiene un gran oído musical, baila, canta y toca el ukelele".

También, ha resaltado que "ya ven que no hacemos cosas diferentes del resto de los chicos de nuestra edad, porque todos vivimos en el mismo mundo y el autismo, está cerca de ti".

Por su parte, el profesor Juan Carlos Zambrano, del Aula TEA, ha agradecido la colaboración del ayuntamiento "y su sensibilidad y ayuda desde el primer momento. Con esta campaña, mostramos situaciones cotidianas de nuestros alumnos para que se vea que hacen lo mismo que cualquier otro chico de su edad".

DERRIBAR MITOS Y TABÚES

En el acto también ha intervenido la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, quien ha señalado que "es una fecha marcada en el calendario para seguir derribando los mitos y tabúes que rodean a las personas con autismo. Creencias que no son ciertas y que se expanden no por mala fe, sino por el desconocimiento que la mayoría de la sociedad tiene de lo que es este trastorno".

Asimismo, ha resaltado que "las personas con autismo no están ensimismadas, no viven ausentes, no pasan de los demás; también, como todos y cada uno de nosotros, sienten, se relacionan con el mundo y lo interpretan a su manera. Todos tenemos nuestra propia manera de hacerlo".

Concretamente, Solís ha valorado que las fotografías que se pueden ver en las marquesinas de los autobuses urbanos y en los propios vehículos "rompen con ideas preconcebidas y nos acercan a la realidad de las personas con autismo", al tiempo que ha resaltado el trabajo que se realiza en las aulas para "construir entre todos una sociedad más tolerante".

La edil cree que "también es primordial que en los centros educativos se disponga de herramientas como las aulas TEA donde se facilita que el niño o la niña con autismo pueda llegar a las mismas metas que sus compañeros de pupitre".

Y, ha agradecido la labor de asociaciones como Aftea o Divertea "que complementan la atención en las aulas y a su vez, son apoyo indispensable para muchas familias cacereñas que tienen entre sus miembros una persona con autismo".

Fotografías

Desde el consistorio, se ha subrayado que ya se han instalado las fotos de la campaña "Autismo cerca de ti", donde se pueden ver las escenas cotidianas de personas con autismo en las siguientes paradas de autobús:

????c/ Margallo (junto a plaza de toros)

????Avd. Clara Campoamor (Múltiples)

????Ronda de San Francisco, 8

????Avd. Isabel de Moctezuma, 2

Además, se subraya que, a lo largo de todo el mes de abril, se instalará una fotografía específica en un autobús urbano de la Línea 2.