Junta afrontará con "rigor" obras educativas pendientes pero no se pueden "hacer milagros"

En su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha asegurado que la Junta afrontará con "responsabilidad y rigor" las obras pendientes del Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos en Extremadura (2016-2020) aunque ha reconocido que no se pueden "hacer milagros".



Vaquera ha remarcado la "apuesta" por la educación del gobierno presidido por María Guardiola, con unos presupuestos regionales para 2024 "históricos" y que, en el caso de la Consejería de Educación aumentan en 65 millones, hasta los más de 1.440 millones de euros.



En esta línea, la Junta ha defendido una educación "de calidad", "libre" y "que ofrezca igualdad de oportunidades" a todos los extremeños con infraestructuras "dignas", aunque al llegar al gobierno se han encontrado centros con "goteras", "humedades", "averías" y "todo tipo de desperfectos".



A esto se une, que el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas en Extremadura se quedó por parte del anterior Ejecutivo extremeño "a medio terminar" y, ahora, el actual no puede "hacer milagros".



En este sentido, Vaquera ha resaltado que "lo que sí que quiero decirles es que vamos a afrontar con total responsabilidad y rigor todo lo que se ha quedado sin hacer".



Además, ha informado de que la administración autonómica ha consignado 67 millones de euros para obras en centros educativos, que son 19 millones de euros más de los que incluían en los presupuestos del anterior Ejecutivo regional, un 43,5% más.



PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y SU ESTADO



Durante su intervención, la consejera ha recordado que el Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos en Extremadura estaba dotado con 137 millones provenientes de fondos Feder y ha criticado que se perdiese "un año en aprobarlo" y los siguientes "porque no se ha sabido ejecutar".



Según Vaquera, "si los contratos se hubiesen resuelto en forma y en tiempo nos hubiésemos ahorrado todos los extremeños muchos millones de euros por, como todos sabemos y le voy a especificar posteriormente, entre otras cuestiones, por la subida de los precios. Ya que terminar estas obras van a costar un 33 por ciento más de lo que estaba presupuestado, en números casi 8 millones más".



Así, en relación al estado en el que el actual gobierno de la Junta se ha encontrado el plan, la consejera de Educación ha informado de que, de las 50 actuaciones de grandes reformas y obras nuevas contempladas, se han terminado, antes de julio del 2023, 22 obras, a las que se unen otras dos desde la incorporación del nuevo Ejecutivo hasta fin de año.



En estos momentos, se encuentran seis obras en ejecución, de las que dos son Institutos de Enseñanza Secundaria, dos Centros de Educación Infantil y Primaria, un Centro de Educación Especial en Mérida y la Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata.



Sobre ocho obras más, la consejera de Educación ha explicado que se ha tenido que hacer "hacer borrón y cuenta nueva", ya que se ha tenido que rescindir sus contratos y licitar de nuevo, así como buscar financiación para llevarlas a cabo.



Y, ha afirmado que, "como no podía ser a cargo del plan 2016-2020 de los fondos Feder, hemos tenido que buscar la financiación y adaptarlo al nuevo plan operativo 2021-2027. Pero esto no está siendo tarea fácil. Todo se complica mucho y, sobre todo, si tenemos en cuenta el cambio en el código estructural y en las actualizaciones de precios que estamos llevando a cabo".



Respecto a las 12 obras restantes, contempladas en el plan 2016-2020, Mercedes Vaquera ha criticado que no se había movido "prácticamente ni un papel".



"Para ello, las actuaciones que estamos haciendo pasan, en primer lugar, por adaptar estas obras a la financiación y a la adaptación al plan operativo 2021-2027. Y si los tiempos de esta reforma nos dejan continuar y avanzar en ello, esperemos tenerla licitada para el año 2024", ha apuntado.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada del PP Sandra Valencia ha afeado que el grado de ejecución del Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos en Extremadura fuera del 44 por ciento a junio de 2023 y que de las grandes actuaciones "solamente estaban hechas 22", con un "reparto bastante desigual" en las dos provincias, con "16 en Badajoz y 5 o 6 en Cáceres".



Al respecto, ha incidido en el "compromiso" del PP con la educación, algo que se ve "en los presupuestos", a lo que ha añadido que la Junta presidida por María Guardiola "cumplirá y terminará" el Plan de Infraestructuras Educativas aunque, "debido a la nefasta gestión y a la incapacidad del anterior gobierno socialista, perderán "todos extremeños".



Así, ha recalcado que el aumento en el gasto que se generará, unos 8 millones, como ha expuesto la consejera de Educación, se podría haber dedicado a atender otras necesidades de "otros muchos centros".



Asimismo, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha recalcado que con los 70 millones que la Junta dejará de ingresar por la exención de impuestos se podrían hacer "doce colegios y siete institutos".



También ha criticado que, entre las enmiendas parciales presentadas a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) se incluían 25 enmiendas nominales relativas a centros educativos y que las mismas fueron rechazadas.



Además, ha asegurado que la educación es una siembra que necesita mucho tiempo y ha considerado que "mal" se va si cada cuatro años se introducen modificaciones con los cambios de gobierno, por lo que ha pedido elaborar "entre todos" un Plan de Infraestructuras Educativas "sin sectarismo y sin chinchetas".



En el turno de Vox, el diputado Juan José García García ha valorado el aumento del presupuesto en educación, ya que todo el dinero que se invierta en esta área es "poco" aunque el mismo "no se puede malgastar".



En este punto, García ha acusado a PSOE de parecer a los "nuevos ricos" que venían en los años ochenta a los pueblos y "despilfarraban el dinero que no tenían". "Y luego volvían otra vez a sus comunidades de donde vivían y no podían salir de casa", ha dicho.



"Si no tenemos dinero para la educación, quitemos de cooperación porque la cooperación no es el pueblo extremeño. Ahora, los empresarios, las familias, el ciudadano de a pie, sí es su dinero, el de los extremeños. Dejemos el dinero en el bolsillo de los extremeños", ha dicho sobre las críticas a la supresión de impuestos.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha reconocido que el anterior Ejecutivo regional del PSOE no hizo lo que tenía que haber hecho en el plazo planteado y que debería haber habido más celeridad en los procesos.



No obstante, ha afeado que el primer decreto que trajo la Junta de PP y Vox fue el de las exenciones fiscales que, en conjunto, rondaban, los 70 millones de euros, un hecho que, en su opinión, "palidece el argumento" del "esfuerzo" presupuestario realizado en educación.



Por ello, ha considerado que no se puede poner la excusa de que no se llega, ya que es "incoherente" renunciar a ingresos, además de abogar por no entrar en una "competición absurda" por las exenciones fiscales. "Esa no es nuestra competición, ahí no tenemos ninguna ventaja", ha dicho.