Diputación Cáceres financia campus inclusivo baloncesto entre Sagrado Corazón y Baskonia

Será entre los equipos inclusivos de baloncesto del Sagrado Corazón de Cáceres y el Baskonia y, se desarrollará entre los días 8 y 9 de marzo y permitirá la participación de 47 chicos y chicas, con y sin discapacidad.

Esta acción es fruto de la colaboración con Down Cáceres y tiene como objetivo principal visibilizar y promocionar los equipos deportivos inclusivos.



De esta forma, lo ha señalado la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, que ha acompañado al equipo inclusivo del Club de Baloncesto Sagrado Corazón de Cáceres en la presentación de esta actividad que supondrá "una experiencia deportiva y vital que va a permitir visibilizar el deporte inclusivo".



Este es precisamente otro de los objetivos de esta acción, según ha explicado el director gerente de Down Cáceres, Andrés Talavero, indicando que "la idea es que esto sirva como ejemplo y haya otros clubes de la provincia de Cáceres, de baloncesto u otros deportes, que se animen".



Además, Talavero ha informado que existen numerosos equipos de baloncesto de personas con discapacidad pero no tantas experiencias en las que personas con y sin discapacidad se unan para practicar un deporte, de ahí que haya sido complejo encontrar otro proyecto similar en España para plantear una jornada de convivencia y competición.



También, ha explicado que "éso lo encontramos en Baskonia, que está en una situación similar, tiene dos equipos uno femenino y otro masculino y les planteamos la posibilidad de hacer un encuentro para que jugaran los dos equipos".



El programa de la actividad se inicia el viernes 8 de marzo, con un encuentro entre los integrantes de los dos equipos inclusivos para ver el partido de Euroliga entre el Baskonia y el Alba Berlín, a las 20,30 horas. Al día siguiente, habrá tres partidos entre el Sagrado Corazón y el Baskonia: el equipo femenino inclusivo, el masculino inclusivo y el Infantil A, de ambos clubes.



Argeme Salas, de 17 años, y Marcos González, de 14 años, ambos jugadores del equipo inclusivo del Sagrado Corazón, han mostrado su entusiasmo por poder participar de esta actividad, y han hecho hincapié en la oportunidad que supone ser parte de este equipo en el que no existen "ni etiquetas ni diferencias", sino pasión por el deporte y el baloncesto.



La diputada de Políticas Sociales ha recordado que fruto del convenio de colaboración con Down Cáceres, en 2024, se realizará la tercera edición del proyecto Campus Inclusivo, dotado con un presupuestos de 30.000 euros, y que este año se añade la actividad complementaria en Vitoria, con una inversión de 7.000 euros.



Y, Martín ha añadido que "la Diputación Provincial como no puede ser de otra manera está con las personas y debemos trabajar por no poner el acento en la diferencia y sí en lo que nos une".