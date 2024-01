Un "conflicto bélico" no es motivo de huelga para los alumnos de los centros educativos

Ep.

La secretaria general de Educación de Extremadura, María del Pilar Pérez, ha recalcado este viernes que un "conflicto bélico" como el que actualmente se vive en Gaza no es una "decisión de carácter educativo" y, por ende, tampoco un motivo para que los estudiantes puedan llevar a cabo una huelga.

Con estas palabras ha dado respuesta Pérez a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, en una reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Formación Profesional en la Asamblea, donde la secretaria general ha recordado que los estudiantes no tienen derecho a huelga sino a la "libertad de expresión" y a "manifestar discrepancias" sobre decisiones "de carácter educativo".

Concretamente, el interrogante de Macías ha versado sobre cuál es el motivo para "autorizar huelgas de estudiantes en unos institutos de secundaria y en otros no" ya que, según el diputado, hubo una primera convocatoria en la que no hubo "muchos problemas" para seguirla, mientras que en la del 16 de noviembre recibieron quejas de alumnos de "varios centros" en los que la dirección no autorizó la "celebración de dichos paros".

Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura ha advertido que es "muy probable que haya nuevas convocatorias (de este tipo) en los próximos meses", dado que "la situación no ha mejorado" para el pueblo palestino.

A este interrogante, Pérez ha respondido matizando que, según la Constitución Española y las normas autonómicas, el derecho a la huelga lo tienen los trabajadores a la hora de "defender sus intereses vinculados a su trabajo", lo que hace que estas convocatorias sean consideradas de carácter "ilegal" cuando sea en "solidaridad o apoyo" a cuestiones ajenas a asuntos profesionales que les afecten.

No obstante, tras recalcar que la Consejería de Educación "no autoriza ni desautoriza huelgas", la secretaria general se ha referido al Decreto 50-2007 para aclarar que los centros sí pueden favorecer la celebración de actividades como debates o mesas redondas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado.

UNA "GRAVE" LLAMADA A LA "INSUMISIÓN"

Este decreto por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos extremeños, ha señalado Pérez, contempla la inasistencia cuando el motivo de la discrepancia tenga que ver con decisiones de tipo "educativo" y revista "carácter colectivo".

En el ámbito de la educación secundaria, ha precisado, la propuesta de inasistencia solo será posible a partir de tercero de ESO y no será sancionable cuando haya sido comunicada previamente a la dirección del centro y sea resultado del ejercicio del derecho de reunión.

Así, ha recordado la secretaria general, el procedimiento para regular esa inasistencia deberá partir de una propuesta "razonada" a presentar por escrito ante la dirección del centro, la cual será examinada y posteriormente sometida a la consideración de todo el alumnado.

Por su parte, Macías se ha referido a este decreto como algo que "está fuera de la realidad", que es de "la prehistoria" y al que teme que no se le "hará caso", al tiempo que ha destacado la importancia de defender y ayudar a que el alumnado se "organice" y "asocie" en favor de asuntos como la guerra que enfrenta actualmente a Israel y Palestina.

Las palabras del diputado de Unidas por Extremadura han sido calificadas por Pérez como una "llamada a la insumisión y al incumplimiento de las leyes", algo que ha tildado de "muy grave" y por lo cual ha instado a Macías a ser "muy escrupuloso" para evitar "generar unas expectativas que no se corresponden con la realidad".