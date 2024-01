CSIF: 5.000 los alumnos extremeños afectados por no cubrir las bajas de 221 docentes

El sindicato CSIF Extremadura ha señalado que lo sucedido ha provocado que cerca de 5.000 alumnos se hayan visto afectados por las bajas de 221 docentes.

Para CSIF, una "precaria situación" cuya responsabilidad el sindicato atribuye a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que publicó el pasado 5 de enero la convocatoria para cubrir las sustituciones "ya previstas" tras el período de Navidad, lo que ha supuesto que este lunes "no pueden estar incorporados los más de doscientos sustitutos necesarios" debido a que hasta este mismo 8 de enero no se produce la adjudicación de estas plazas, y no se podrán incorporar hasta el martes, 9 de enero.

De esta forma, el sector de Educación de CSIF considera que "la falta de previsión" de los responsables de la consejería ha provocado la pérdida de "un día de avance en las actividades lectivas de miles de alumnos" en la comunidad, y además se perjudica a todos los contratados, que pierden un día de trabajo y puede perjudicarles también para la acumulación de los 280 días cotizados que necesita un docente interino para que se les reconozcan los meses de julio y agosto.

Para el sindicato, esta situación "no beneficia a la necesaria dignificación" de la labor que corresponde reconocerle a los docentes, señalas, y tampoco para que los interinos sustitutos "cojan las plazas que se ofertan y se atienda a los alumnos en los centros".

En este sentido, CSIF cree que los responsables de Educación "deberían haber previsto esta situación" y, si no cuentan con "personal suficiente para la gestión deberían contratar más efectivos" en la Dirección General de Personal Docente en el caso de que necesiten refuerzos "para cumplir con la legalidad".

A esta situación, se sumarán, desgraciadamente, las faltas sobrevenidas desde el día 5 de enero por gripe y demás enfermedades estacionales que se hayan producido hasta este lunes, y que "lógicamente no se pueden prever". Todo ello ha generado, insisten, "problemas de organización" de los centros, al margen de la "pérdida para los alumnos" que han acudido a clase y no han podido realizar el seguimiento de su materia lectiva.