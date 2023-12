Unidas critica que las cuentas de Educación "no responden" a las necesidades

Ep.

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado que los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2024 "no responden" a las necesidades en materia educativa y ha pedido un empuje en economía social.

De este modo, ha lamentado que las cuentas no refuerzan los comedores escolares ni las aulas matinales, además de no contemplar las infraestructuras que se necesitan, ni el aislamiento térmico preciso ara que los estudiantes no pasen calor ni frío en los centros.

Asimismo, y en cuanto a Empleo, Unidas por Extremadura ha lamentado que no haya una "fuerte inversión" y cree necesario dar un "mayor empuje" en economía social y en las partidas para la integración de las personas en riesgo de pobreza, con el objetivo de que consigan encontrar su primer empleo.

Por su parte, ha afeado el "descenso importante" en Cultura y en Juventud. "El PP y Vox consideran que estas son políticas de tercer orden, las de Cultura y las de Juventud, y están enfocados principalmente en favorecer la tauromaquia, que tiene un aumento de más del 800%, como sabéis, y la caza", ha señalado.

El diputado de Unidas por Extremadura ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha valorado la segunda jornada de comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura en la Asamblea para desgranar el contenido de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio 2024.

ÁREAS DETALLADAS

Respecto a Educación, Macías ha lamentado que los "programas estrella" que plantean las cuentas, como la extensión de la educación infantil, especialmente de la etapa 2 a 3 años, a través de ayudas a las familias, y otro para extender con ayudas la enseñanza de inglés en Educación Secundaria representan una fórmula de "privatización encubierta", ya que no se crean centros ni se contrata personal.

Además, el diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que dicho sistema "perjudica" a las familias que tienen poco poder adquisitivo y "discrimina" a la población que reside en los núcleos rurales frente a la del medio urbano.

Sobre las reformas y las obras en centros educativos, en opinión de su formación, éstas se quedan cortas y entiende que se necesita "acelerar mucho" para cumplir con el Plan de Infraestructuras escolares y con la parte de adaptación al cambio climático.

En relación a los comedores escolares, Macías ha criticado que no se mantenga la gratuidad universal para todos los solicitantes conseguida en los presupuestos del año pasado, ha dicho, además de insistir en su petición de que se amplíen a la Secundaria Obligatoria.

EMPLEO Y CULTURA

Sobre el área de Empleo, se ha referido a que "prácticamente" se mantiene el presupuesto y ha criticado que se haya defendido que no se incluyan las prácticas en las cotizaciones a la Seguridad Social de los estudiantes, un hecho que ha considerado un "error enorme" y que además perjudica a los estudiantes y a la caja común de la Seguridad Social.

Del mismo modo, ha criticado que las cuentas contemplen la bajada de dos a un solo millón en el importe destinado a la economía social, teniendo en cuenta que las cooperativas es una de las fórmulas de empleo que más ha aguantado la crisis, a lo que ha unido la bajada también de 2,7 millones a un solo millón el fomento del empleo para personas en situación y riesgo de pobreza.

Sobre la sección de Cultura, Joaquín Macías ha indicado que este área lo que se aumenta es la subvención a la tauromaquia un 800 por ciento mientras que se recorta en cine y en música, un hecho que ha considerado que es un "peaje" que paga el PP por el apoyo de Vox.

Respecto a Infraestructura y Vivienda, Unidas por Extremadura ha destacado que, en Vivienda, la política del gobierno es no intervenir y dejar que mercado actúe "con plena libertad", ante lo que ha propuesto aumentar la construcción de viviendas públicas.

Finalmente, y sobre la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en manos de Vox, ha señalado el aumento de su presupuesto para 2024 y ha dicho que responde "a los equilibrios y peajes" que tiene que ofrecer el PP a la "ultraderecha para conseguir su apoyo".