Junta convoca concurso escolar cuyo ganador servirá para que Guardiola felicite la Navidad

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional convoca el concurso escolar 'Felicita la Navidad 2023' con motivo de la celebración de las próximas Navidades, y cuyo ganador servirá para que la presidenta de la Junta, María Guardiola, felicite dichas fiestas.



La intención del concurso es, además, fomentar e impulsar la participación del alumnado de Educación Infantil y Primaria de la región, así como incentivar su creatividad.



Para ello, el certamen, que consta de dos categorías, está dirigido a todo el alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria de los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad.



Las tarjetas de felicitación consistirán en un dibujo original y deberán realizarse en un formato que debe tener un tamaño máximo de 21x29 cm (tamaño A4) y en posición horizontal.



Los dibujos no pueden ser actos publicitarios ni servir como medio para publicitar productos, servicios propios del participante o de terceros; deben ser respetuosos con la imagen de cualquier persona física o jurídica, incluidas tanto personas anónimas, famosas, entidades, instituciones, organismos y empresas, como sus marcas y signos distintivos.



Los centros educativos seleccionarán un dibujo, estableciendo los criterios que consideren oportunos, por cada modalidad en la que deseen participar. Como máximo, cada centro puede remitir dos dibujos, uno por cada modalidad.



Para participar es necesario rellenar online un formulario online, en el que se adjuntará una fotografía de buena calidad, sin sombras y en posición horizontal o un archivo, correspondiente al dibujo escaneado con un tamaño no superior a 10 MB, cuyo nombre no incluya datos identificativos del autor ni del centro.



PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PREMIOS



El plazo de presentación de los dibujos finaliza el próximo jueves, 30 de noviembre, a las 14:00 horas.



Una vez recibidas las felicitaciones de Navidad, se constituirá un jurado que estará compuesto por la secretaria general de Educación y Formación Profesional o persona en quien delegue, y por funcionarios de carrera relacionados con la docencia pertenecientes a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y, al menos, un representante de Presidencia de la Junta de Extremadura, que actuará como presidente honorífico del mismo.



Para cada modalidad se designará un trabajo premiado, uno de Infantil y otro de Primaria, que serán seleccionados para que representen institucionalmente la felicitación de Navidad de la presidenta de la comunidad, María Guardiola; y el otro, para que represente la felicitación institucional de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera.



Cada uno de los premiados recibirá un bono a canjear por una estancia para la familia (tres personas) en alguno de los alojamientos de la Red de Hospederías de Extremadura. Además, los premiados en cada una de las categorías recibirán un set de material didáctico en la modalidad A y un dispositivo electrónico en la Modalidad B.



Finalmente, el alumnado autor de los trabajos premiados será convocado a una recepción con la presidenta de la Junta de Extremadura.