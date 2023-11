Concurso Consorcio MásMedio para implicar a escolares de provincia cacereña en reciclaje

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha convocado un concurso denominado 'No te dejes envolver', dirigigo a estudiantes de la provincia de Cáceres de 4º, 5º y 6º de Primaria, para implicarlos en el reciclaje de residuos y el cuidado del medio natural.



En concreto, el certamen, enmarcado en la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) que se celebrará del 18 al 26 de noviembre, pretende acercar y promover desde la infancia y la adolescencia el conocimiento de nuevos hábitos de consumo que tengan un impacto positivo en el medio ambiente.



Así pues, se propone a los centros escolares trabajar de manera grupal el eje temático de la EWWR 2023 que son los envases, diseñando y creando manualidades a partir de envases de metal, vidrio, plástico, papel, cartón, etc. Las manualidades tendrán una temática común que estará relacionada con el cuidado y protección del medioambiente.



Para participar, los centros escolares podrán enviar por correo electrónico las fotografías de las manualidades hasta el 15 de noviembre. Una vez recibidas las solicitudes, el jurado seleccionará las 10 mejores propuestas serán publicas en las redes sociales del Consorcio, resultando ganadoras las tres propuestas que más 'me gusta' reciban en Instagram.



Los estudiantes ganadores recibirán como premio lotes de regalos para experimentar, conocer y aprender sobre el manejo y reciclaje de residuos.



Durante la semana EWWR, desde el Consorcio MásMedio también se trabajará con escolares sobre compostaje, se lanzarán píldoras informativas en las redes sociales de la entidad, y el miércoles 22 de noviembre se instalará un stand en el Paseo de Cánovas en Cáceres con actividades dirigidas a distintas edades.