PP y Vox cierran filas al negar la implantación de un pin parental en la educación

Ep

Las relaciones entre los socios de gobierno de la Junta, PP y Vox, se han visto reforzadas este jueves en el Pleno de la Asamblea en un tenso debate con los partidos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, con la educación afectivo-sexual como telón de fondo.

Un debate que había suscitado cierto malestar en el seno del partido de ultraderecha, que incluso registró semanas atrás una iniciativa en la que instaba al Ejecutivo regional a que garantizara que los padres tendrán el conocimiento previo y el derecho de aceptar o no cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en las aulas.

Propuesta que finalmente no se ha llegado a debatir, pero cuyo contenido ha llevado a la tribuna la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, al comparecer a petición propia para informar sobre la política de su departamento en materia de educación afectivo-sexual.

En su comparecencia, ha subrayado la importancia de impartir en las aulas esta materia, pero desde una perspectiva transversal, tal y como se recoge actualmente en el currículo escolar y, si bien ha reconocido que es necesaria una "revisión de todos los valores de la personalidad" y también en materia afectivo sexual para adaptarse a los nuevos tiempos, ha rechazado la necesidad de introducir una asignatura específica al respecto.

Asignatura que solicitaba implantar el grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, en una propuesta de impulso que se ha debatido a continuación de la comparecencia de la consejera, y que no ha hecho sino aumentar las diferencias al respecto entre los partidos que gobiernan en coalición, que han rechazado la iniciativa con sus votos mayoritarios, y los dos que se sientan en la bancada de la oposición.

"En Extremadura, no se va a implantar ningún pin parental", han repetido insistentemente tanto la consejera de Educación, como la portavoz de la materia del Grupo Popular, Sandra Victoria Valencia Ramos, ante las constantes alusiones de Unidas por Extremadura y PSOE al punto 32 del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Dicho punto recoge expresamente que ambos grupos garantizarán "la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura", así como que asegurarán "el derecho constitucional de los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones".

Al respecto, Mercedes Vaquera ha reiterado que "no hay ningún pin parental. Por más veces que digan una mentira, no van a convertirla en verdad", al tiempo que ha mostrado su confianza en la labor de los propios docentes para impartir la enseñanza en las aulas, como así se recoge en otro punto del pacto de gobierno.

"Más claro no lo puedo decir: no existe ningún tipo de adoctrinamiento en la educación extremeña ni la habrá", ha señalado Vaquera, quien ha remarcado que su posicionamiento está "únicamente en la libertad de padres, alumnos y docentes, que es lo que recoge el acuerdo, y lo que defiende la Constitución".

En esta línea, la diputada del PP ha remarcado que el pin parental es, junto a la gratuidad universal de los comedores escolares, los "dos mantras" de la oposición al gobierno de María Guardiola", y los dos son "mentira".

Valencia Ramos comparte que es "fundamental" impartir la educación afectivo-sexual en las aulas, como ya se hace en todas las etapas educativas, tal y como recogen los currículos escolares, de una forma transversal, pero también considera necesario que sea una formación compartida con las familias y otras administraciones, como la sanitaria, que "tiene mucho que decir" en esta cuestión.

"Aquí no aparece el pin parental", ha señalado en la misma línea el diputado del grupo de Vox, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, quien ha subrayado que lo que refleja el acuerdo de gobierno no es más que la "libertad" de enseñanza de los docentes, y no la "imposición".

"El pin parental es una denominación sectaria de ustedes", ha señalado el diputado de ultraderecha a la bancada de la izquierda, para reiterar que el pacto de gobierno contempla "la libertad y el derecho de los padres" para dar la formación a sus hijos que consideren acordes a sus convicciones.

Asimismo, ha coincidido con la diputada del PP que no es necesaria una asignatura "específica" de educación afectivo-sexual, materia que comparte que se imparta en los centros educativos como refuerzo, en tanto que son "valores que deberían venir en su mayor parte de casa", ha dicho.