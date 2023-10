Escolares de Plasencia catalogan los árboles del centro universitario de la ciudad

Un grupo de estudiantes de los colegios Miralvalle, San Calixto y La Salle de Plasencia han trabajado esta semana junto a profesores e investigadores del centro universitario placentino en la catalogación de especies de los árboles que integran el campus de la ciudad.

En concreto, la iniciativa de la Alianza EU GREEN, ha estado dirigida en la Universidad de Extremadura (UEx) por el profesor del Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra Víctor Rolo y ha tenido como objetivo principal implicar a la infancia en la ciencia ciudadana.

Además, esta actividad se ha desarrollado también en varios campus de las otras ocho universidades europeas que integran EU GREEN, según ha informado la UEx en una nota de prensa.

El proyecto EU GREEN European Alliance, liderado por la Universidad de Extremadura, está formado junto a otras ocho universidades europeas como la University of Gävle (Suecia), Wroclaw University of Environmental and Life Science (Polonia), Universitá di Parma (Italia), Université D'Angers (Francia), Universidade de Évora (Portugal), Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (Alemania), Atlantic Technological University (Irlanda) y Universitatea Din Oradea (Rumanía).

Cabe destacar que cada una de estas nueve universidadades se centra en un conjunto concreto de prácticas relacionadas con la sostenibilidad en el sentido amplio.

En otoño, los árboles están en su máximo esplendor y la UEx ha diseñado esta actividad de ciencia ciudadana junto con el resto de los socios para compartir conocimientos sobre biodiversidad con las comunidades locales.

La Alianza EU GREEN colabora con las regiones de sus respectivas universidades en la promoción de la sostenibilidad en los diversos sectores de la sociedad.

Finalmente, los resultados de la catalogación de las especies arbóreas se registrarán mediante una aplicación de biodiversidad y EU GREEN elaborará un informe de código abierto que estará disponible gratuitamente.