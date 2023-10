Cáceres concluye las mesas de debate que conmemoran el 50º Aniversario de la UEx

Recuerdos, emociones y anécdotas han centrado las cuatro mesas de debate que la Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado para conmemorar su 50 Aniversario y que han concluido con la que se ha celebrado en Cáceres para hacer un recorrido por los 50 años de historia de la institución universitaria extremeña.

En concreto, cuatro mesas de debate han recorrido los cuatro espacios universitarios de la región con la participación de sus protagonistas, representantes de todos los sectores: rectores, docentes, investigadores, estudiantes, personal de administración y servicios, etc.

Así pues, con la presencia del actual rector, Pedro Fernández Salguero, cinco antiguos rectores han formado parte de las respectivas mesas de debate: Antonio Hidalgo, Badajoz; Segundo Píriz, Plasencia; Antonio Sánchez Misiego y César Chaparro, Mérida, y Ginés Salido, en la de Cáceres.

De este modo, el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras acogió el último debate conducido por el profesor y director del Departamento de Historia Alfonso Pinilla, que destacó que los participantes representaban el pasado, presente y futuro de la Universidad de Extremadura.

Ginés Salido, rector de la UEx en el periodo 1999-2003, declaró que fue rector "casi por accidente" y que aceptó el cargo "con gran satisfacción, pero con mucho miedo". Catedrático de Fisiología, "cultivador de la ciencia biomédica" y en la actualidad profesor emérito de la UEx, subrayó en su intervención que bajo su mandato se pusieron en marcha los Cursos Internacionales de Verano "que se han proyectado durante 24 años en diferentes puntos de Extremadura".

También resaltó que se amplió el patrimonio artístico con la ampliación de la pinacoteca Iberdrola-UEx. "Las universidades, alega, viven del patrimonio inmaterial que es intangible, pero que se proyecta a la sociedad", ha dicho el rector Ginés Salido al que le tocó gestionar el aumento de titulaciones, que casi se duplicó, sin los fondos necesarios.

EXPERIENCIAS PERSONALES

Pilar Galán Rodríguez, antigua estudiante de la Facultad Filosofía y Letras y en la actualidad profesora de Lengua y Literatura en Secundaria y escritora, recordó su paso por el centro cacereño y destacó el avance que supuso para la región estudiar a "unos pocos kilómetros de tu casa".

"A la UEx le debo la forma de entender el mundo y eso es imparable. Se debe estudiar no para ser algo más, simplemente para ser", declaró.

María del Mar Lozano Bartolozzi, catedrática de Historia del Arte, profesora emérita de la UEx y actual directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, hizo un recorrido por sus inicios en la Universidad de Extremadura, cuando llegó muy joven en el segundo año del Colegio Universitario de Filosofía y Letras de Cáceres tras elegirla como profesora Ricardo Senabre, al que, declara, "no se le reconoce lo suficiente en la UEx".

En esos primeros años se dedicaron muchos esfuerzos a que la universidad mantuviera relaciones con la sociedad: escribían en páginas de periódicos bajo pseudónimos, participaron en la fundación del Museo Vostell Malpartida de Cáceres, se crearon los Premios Iberdrola-UEx.

La profesora de Informática en la Escuela Politécnica, Elena Jurado, recientemente jubilada, también participó en la mesa de debate cacereña. Se formó en la licenciatura de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de Badajoz y desde entonces ha mantenido una estrecha relación con la UEx como estudiante, profesora y ahora dando clases en la Universidad de los Mayores.

También intervino el catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la UEx Jesús Ventanas, referente internacional en el estudio sobre el jamón. Durante su intervención quiso desmontar algunos mitos que se han erigido en torno a la UEx y que son completamente falsos, como que sin recursos no hay calidad, que la investigación no interfiere en la docencia o que la UEx vive de espaldas a la sociedad. Ventanas denunció la falta de financiación que desde sus inicios lleva sufriendo la UEx.

El catedrático, que lleva siete años jubilado, hizo un repaso por los inicios de la Facultad de Veterinaria, donde la buena selección del profesorado y la "dedicación obsesiva" de los trabajadores, la convirtieron pronto en un centro de formación e investigación de referencia nacional e internacional.

El anfitrión, el decano del centro José Luis Oncins también rememoró su llegada a la UEx como estudiante. Destacó sobre todo la eficiencia de la UEx, "que ha demostrado ser eficaz y eficiente". Centrándose en la Facultad que dirige declaró que "el capital humano es el gran capital de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo no he pedido ayuda a nadie que me la haya negado". "La gente es muy cumplidora y revierte en beneficio de los estudiantes. En la Universidad de Extremadura estamos mejorando continuamente".

La cuarta mesa de debate también contó con la participación de estudiantes en la actualidad. Alejandro Valerio Suárez-Fornelino cursa cuarto del Grado de Filología Hispánica. Hizo hincapié en la falta de financiación que experimenta la universidad extremeña y que ha provocado una climatización de las aulas inapropiada. También resaltó como uno de los grandes atractivos de la UEx la bonificación de las tasas.

María Teresa Mateos Fernández, personal de Administración y Servicios, directora de la Biblioteca Central de Cáceres, cerró el orden de intervenciones. Subrayó que la UEx forma parte redes internacionales y ocupa lugares destacados en los rankings internacionales. "La UEx en la que yo me he formado vale lo que vale por todos sus componentes", "mejoramos continuamente en conjunto y complementándonos", señala.

Tras las ocho intervenciones de los integrantes de la mesa de debate, se abrió el turno de palabra para el público y para las diferentes autoridades invitadas. Cerró el acto el rector Pedro Fernández Salguero que apuntó que la UEx trabaja con la Junta de Extremadura para mantener una "financiación suficiente, plurianual y adecuada".