Tres alumnas extremeñas diseñan unas zapatillas que generan electricidad al caminar

Concretamente, las estudiantes han desarrollado unas zapatillas que generan energía al andar, "a través de un pequeño dispositivo" colocado en el calzado.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el profesor de Tecnología y promotor del proyecto, Juan Sánchez, ha explicado que todo comenzó "como un reto": "Pensamos que al andar, estamos generando energía con el movimiento que hacemos al pisar, y se nos ocurrió aprovecharlo de alguna manera", ha contado.



Con esta idea, han desarrollado cuatro prototipos diferentes "centrados en pequeños mecanismos, que con el movimiento, generan corriente eléctrica". "Nuestra meta era que, una vez en papel, consiguiéramos que funcionase", ha reconocido el profesor.



En este sentido, el primero de los proyectos ha recibido el nombre de 'Girator'. "Tenemos dos posibilidades. El más ligero es a través del motor 'nema' de una impresora, que son más pequeñitos y no tan aparatosos, con el que hemos logrado un mecanismo que genere energía al pisar con el talón", ha argumentado Raquel Parra. "Ha sido satisfactorio, porque hemos visto que tanto trabajo y recreos utilizados, han servido de mucho", ha añadido.



Paralelamente, estas tres estudiantes han desarrollado "otras dos versiones" de generadores de electricidad, bajo el nombre de "Electromonedas": "Se trata de muchos 'piezoeléctricos' que contienen cristales y, colocados bajo una plantilla, generan pequeñas corrientes que se guardan en un condensador mientras andamos", ha contado Victoria Benítez. Un prototipo "más ligero y asequible", ha reconocido: "Me ha gustado mucho porque me parece más económico".



No obstante, han asegurado que "su invento" se ha desarrollado para "múltiples aplicaciones": "Se puede usar de noche en situaciones de baja visibilidad, porque ya hemos conseguido que las zapatillas emitan luz. También se puede conectar el cargador de un móvil, e incluso proyectos más avanzados para que las personas mayores, conectando un GPS, puedan estar localizadas", ha explicado Sánchez.



A sus catorce años, estas zapatillas generadoras de energía han sido el resultado de varios meses de "trabajo y sacrificio" para estas jóvenes "científicas": "Estoy feliz porque no creí que podríamos llegar a hacer esto", ha asegurado Paula García.



PREMIO PARA FOMENTAR LA VOCACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LAS MUJERES



Un esfuerzo que ya ha obtenido recompensa, porque estas estudiantes extremeñas han ganado el concurso "RedeSTEAM", en la categoría de Reto Eléctrico. Un certamen de ámbito nacional, organizado por Red Eléctrica Española (Redeia), que pretende fomentar la vocación científica y tecnológica en el alumnado femenino.



"Hay un porcentaje muy bajo de chicas que estudia ciclos relacionados con la tecnología, mientras que en la universidad, está en torno al catorce por ciento las mujeres que se deciden por este tipo de estudios técnicos", ha apuntado Sánchez. "Se lo he dicho a mis alumnas, que hacen falta muchos profesionales en el sector de la ciencia y la investigación. A ver si dirigen su futuro académico por esa rama", ha añadido.



Así mismo, para Raquel, el premio ha supuesto toda una oportunidad de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. "Las chicas siempre han estado más apartadas en el ámbito de la ciencia, por los estereotipos que venían del pasado", ha admitido la alumna. "Con este reconocimiento, nosotras esperamos dar más visibilidad a las mujeres, que podamos hacer muchas cosas en el ámbito de la ciencia, y las chicas que no estén muy seguras de dedicarse a ello, sepan que pueden hacerlo", ha finalizado.