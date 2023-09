UEX da el "paso más importante" en su internacionalización al adherirse a alianza EU Green

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura ha celebrado el primer pleno del curso en la que se ha aprobado la adhesión de la Alianza Extremadura es Futuro a la Alianza EU GREEN, resaltando que supone el "hito más importante a nivel de internacionalización" de la UEx en sus 50 años de vida.

Una alianza que lidera la Universidad de Extremadura junto con otras ocho universidades europeas, como son University of Gävle (Suecia), Wroclaw University of Environmental and Life Science (Polonia) , Universitá di Parma (Italia), Université D'Angers (Francia), Universidade de Évora (Portugal), Otto von Guericke Universität Magdeburg (Alemania), ATU(Irlanda) y Universitatea din Oradea (Rumanía).

A la reunión, han asistido la coordinadora general de la alianza, Gemma Delicado y la Coordinadora de la alianza en la UEx, Raquel Pérez-Aloe. Así, en este pleno, se ha decidido que sea Pilar Coslado, miembro del Consejo y de la CREEx, la representante de esta adhesión.

La colaboración se materializará a través del paquete de trabajo cinco denominado "Compromiso para sociedades y economías sostenibles".

Este punto establece que los socios de EU GREEN están dedicados al compromiso colaborativo para abordar los desafíos de sostenibilidad regionales y globales. Se crearán alianzas activas de alto valor con partes interesadas civiles, sociales y económicas.

El objetivo de la misión de EU GREEN es crear conciencia sobre los ODS y apoyar sociedades sostenibles en las comunidades locales y regiones.

Por lo tanto, se trata de una iniciativa que encaja en el Eje III de la Alianza Extremadura es Futuro a través del Observatorio de economía sostenible.

La participación del Consejo Social de la UEx, en esta alianza transnacional, viene a refrendar el compromiso que mantiene por colocar la Universidad de Extremadura en el "contexto global de la sostenibilidad".