Una campaña destinada a varones jóvenes para donar médula llegará a Cáceres

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo), coordinado por Fundación Josep Carreras por designación del Ministerio de Sanidad, ha hecho un llamamiento a los varones jóvenes españoles para que donen médula, ya que, en palabras de su directora, Juliana Villa, "muestran mejores resultados en trasplantes".

Las ciudades en las que se va a presentar la campaña son, en concreto, Barcelona, Bilbao, Cáceres, La Laguna, Logroño, Madrid, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza. Arranca este mismo viernes en Barcelona y se prolongará hasta el 31 de octubre en Madrid.

De hecho, en España, dos de cada tres donantes son mujeres con una media de edad de 32 años y solo un 37 por ciento son hombres. "A nivel mundial, tenemos que mejorar: los donantes son más jóvenes y la distribución de hombres y mujeres es mejor. En el mundo, el 50 por ciento de los donantes son hombres. Por eso, en esta campaña queremos hacer tanto énfasis en llamar a los hombres", ha reiterado.

Así lo ha expresado en el marco del acto celebrado en el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, que se celebra el próximo sábado.

Redmo coordina el trasplante del donante no emparentado de todos los pacientes en España. Para ello, por un lado, efectúa la búsqueda de los donantes en una base mundial de 40 millones de donantes y, por otro lado, gestiona la base de datos de los donantes españoles para que "estén disponibles para cualquier paciente en el mundo".

Para registrarse en Redmo, es necesaria una muestra de sangre con el objetivo de estudiar el material genético que sirve para identificar al donante y sus datos demográficos. La donación no es inmediata, ya que pueden pasar años hasta que se encuentre un paciente compatible en cualquier lugar del mundo.

La hematóloga y coordinadora del Plan Nacional de Médula Ósea y de Sangre de Cordón Umbilical en la ONT, Dolores Hernández, ha recordado que España cuenta con 480.000 donantes de médula en Redmo, pero 85.000 son mayores de 50. Precisamente por la edad, en los próximos 10 años se van a dar de baja 40.000, por lo que se necesitan donantes varones jóvenes.

Por su parte, la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha mencionado la puesta en marcha de la campaña 'Un match x una vida', precisamente para atraer al donante joven, y ha detallado que un paciente solo encuentra "el 'match' perfecto" dentro de su familia en una de cada cuatro ocasiones. "En el resto tenemos que buscar el 'match' adecuado entre personas no emparentadas. No entre decenas de personas ni centenares, sino entre miles y millares", ha precisado, para reivindicar que "es un proceso que busca la solidaridad universal".

En este sentido, María, paciente trasplantada de médula ósea después de que en marzo de 2011 le diagnosticaran una leucemia mieloblástica aguda, ha rememorado su experiencia. "Yo entré, estaba embarazada. En unos análisis de diciembre, estaba sana, y el 9 de marzo me moría. A julio, fecha del trasplante, llegaba por los pelos. En mi caso, la donación salvó dos vidas", ha contado, para añadir que no tiene no tiene "palabras para expresar el agradecimiento". Su hija, que ahora tiene 12 años sabe la historia del trasplante "desde el minuto cero".

EXPERIENCIA DE UN DONANTE

Por otro lado, Marcos, de 26 años, ha ofrecido el punto de vista del donante de médula. "Ha sido una experiencia fácil. La gente no lo hace por desconocimiento y porque piensa que va a doler, que es muy complicado, pero das a alguien la oportunidad de poder seguir viviendo", ha expresado. Para Marcos, los donantes tienen "la parte fácil" y con "más reconocimiento". "Volvería a hacerlo una y mil veces", ha concluido.

Por su parte, Esther Gómez, enfermera y divulgadora sanitaria, ha recalcado la necesidad de informar para acabar con el desconocimiento, y ha instado a enseñar la importancia de la donación de médula en los colegios, "como se enseña el RCP o el lavado de dientes", ya que "la gente no va a ir a la web del Ministerio para informarse sobre esto".

El acto ha sido clausurado por el ministro de Sanidad, José Miñones, que ha puesto en valor el reto de alcanzar los 500.000 donantes de médula ósea y ha animado a los más jóvenes a informarse al respecto. "Hay que quitar los mitos de que es doloroso, porque conlleva que a mucha gente le dé miedo. Pero es desconocimiento", ha zanjado.

Según ha anunciado Miñones, durante la campaña, un autobús recorrerá, a lo largo de 45 días, 17 ciudades españolas, a las que se ha sumado Andorra, con el objetivo de concienciar e informar a los más jóvenes en un ambiente distendido. Para ello, se realizarán actuaciones y juegos en dicho transporte.

Además, un equipo de profesionales sanitarios proporcionará información específica sobre lo que implica este tipo donación y registrará como donantes a las personas que lo deseen. Se contará con una zona específica habilitada para extraer muestras de los donantes registrados 'in situ'.