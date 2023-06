Casi 11.600 niños extremeños tienen alergia y 5.500 paceden asma, según estudio de SEPAR

Ep

Casi 11.600 niños extremeños menores de 14 años tienen algún tipo de alergia y 5.500 padecen asma, según un nuevo estudio realizado por investigadores españoles.



En España, el 5,7 por ciento de los menores de 14 años de España tiene asma y el 11,4 por ciento alergia, principalmente rinitis alérgica.

Teniendo en cuenta que en España hay unos 6 millones de personas menores de 14 años, los datos de esta investigación indican que hay unos 795.000 niños con algún tipo de alergia y 397.000 con asma.



El trabajo se ha elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Salud que hace el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, obtuvieron datos de 6.297 menores de 14 años que suponían una muestra representativa de la población pediátrica española.



"Generalmente, los estudios sobre la prevalencia del asma y las alergias no incluyen la población pediátrica. En este caso, no solo queríamos determinar la prevalencia de estas enfermedades en niños, si no ver también el efecto que causan en su vida diaria y en su salud mental; así como el impacto en el uso de recursos sanitarios", ha explicado uno de los líderes del estudio, Luis González de Paz, técnico de salud e investigación del Consorcio de Atención Primaria de Salud del Eixample (CAPSBE) e investigador del grupo de investigación del IDIBAPS Investigación Transversal en Atención Primaria.



Por comunidades, de acuerdo con las estimaciones de esta investigación, un total de 164.169 niños en Andalucía tendría alergia y 69.435 asma; en Aragón, 16.326 niños con alergia y 7.409 con asma; en Asturias, 11.767 niños con alergia y 12.452 con asma; en Baleares, 13.288 niños con alergia y 5.680 con asma; en Canarias, 50.172 niños con alergia y 31.978 con asma.



En Cantabria, habría 3.755 niños con alergia y 5.462 con asma; en Castilla y León, 44.859 niños con alergia y 19.812 con asma; en Castilla-La Mancha, 26.087 tendrían alergia y 15.104 asma; en Cataluña, 135.536 niños con alergia y 35.565 con asma; en Comunidad Valenciana, 65.226 niños con alergia y 34.963 con asma; en Extremadura, 11.592 niños con alergia y 5.508 con asma; en Galicia, 46.990 niños con alergia y 23.307 con asma; en Madrid, 122.060 niños con alergia y 81.183 con asma; en Murcia, 18.486 niños con alergia y 10.096 con asma; en Navarra 10.158 tienen alergia y 3.566 asma; en País Vasco, 42.674 con alergia y 31.576 con asma; en La Rioja, 4.354 con alergia y 1.658 con asma; en Ceuta y Melilla, 7.797 niños tienen alergia y 2.555 asma.



EL ASMA Y LA ALERGIA, DETRÁS DE LA MALA CALIDAD DE VIDA



El estudio muestra que las dos enfermedades afectan de manera importante el día a día de los niños y, por lo tanto, condicionan la calidad de vida y la salud mental.



Según los datos extraídos de la encuesta, el 75 por ciento de casos de población infantil que manifiesta tener una mala calidad de vida se puede atribuir al asma, y alrededor del 70 por ciento a la alergia.



Igualmente, la alergia y el asma pueden estar detrás de la mitad de casos de niños que tienen que limitar las actividades diarias, como por ejemplo hacer deporte o ir a fiestas de cumpleaños de los amigos.



En este sentido, aproximadamente el 50 por ciento de la población infantil que pasó algún día en la cama por problemas de salud las dos semanas anteriores a la encuesta, probablemente fue a consecuencia de estas dos patologías.



TAMBIÉN TIENEN IMPACTO EN EL SISTEMA SANITARIO



El estudio también pone de manifiesto el impacto del asma y las alergias infantiles en el uso de recursos sanitarios, ya sea con visitas en el centro de atención primaria o a los especialistas o con ingresos hospitalarios.



De acuerdo con sus hallazgos, más del 30 por ciento de todas las visitas pediátricas a médicos especialistas se pueden atribuir a problemas derivados del asma o la alergia, así como el 62 por ciento de los ingresos hospitalarios en el caso del asma o más de 22 por ciento de las visitas a urgencias en las dos enfermedades.



El estudio también está liderado por Laura Valdesoiro, pediatra del Hospital Universitario Parc Taulí e investigadora del Instituto de investigación e innovación Parc Taulí; Antoni Sisó-Almirall, director de Investigación del CAPSBE, jefe del Grupo de Investigación Transversal en Atención Primaria del IDIBAPS y presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria; y Joan Bartra, jefe del Servicio de Alergología del Clínic Barcelona, investigador del grupo Inmunoalergia respiratoria clínica y experimental (IRCE) y presidente de la Sociedad Catalana de Alergia e inmunología Clínica. También han colaborado en el trabajo expertos de la UPF School of Management.