Guardiola visita el instituto de Plasencia donde se ha caído un falso techo

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta ha visitado este martes el IES Gabriel y Galán de Plasencia (Cáceres), después de que este martes se haya producido un desprendimiento en el falso techo de la zona de la cocina de la cafetería.

Una visita a Plasencia realizada "de forma urgente", en la que ha estado acompañada por el alcalde, Fernando Pizarro, mientras que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "mira para otro lado" a la "realidad" de los servicios públicos de Extremadura.

Y es que, ha recordado Guardiola, no es la primera vez que ocurre un derrumbe en un centro público, ni siquiera en este mismo centro, donde el pasado mes de abril se cayó un muro que, como en esta ocasión, no ha causado daños personales.

"Hoy toca el techo de la cafetería y la verdad es que mientras tanto pues Vara está mirando hacia otro lado", ha lamentado Guardiola, al tiempo que ha señalado que "siempre pagan los mismos", en referencia a los ciudadanos, y en este caso concreto, a las familias, los alumnos y los docentes.

Mientras tanto, el gobierno de Fernández Vara "saca pecho de unos servicios públicos que en el momento que rascas un poquito o que apartas tanta propaganda y que pisas la calle te das cuenta de que la realidad es otra muy distinta", ha afirmado.

La líder del PP se ha referido a la oferta de pacto por la educación que ofreció a Vara al llegar al cargo que "por supuesto" el presidente de la Junta "desoyó", al igual que los ofrecidos en sanidad, financiación o "cualquier pacto que le hemos ofrecido".

"Él no quiere pactar, él no quiere escuchar, él no quiere recibirme, él no quiere debatir", ha dicho Guardiola, sobre el presidente de la Junta, que es "un monologuista que hace mucho tiempo que dejó de tener ninguna gracia".

Así, se ha referido a los "trenes que se averían y que salen ardiendo", los "hospitales que se caen", los "quirófanos que se inundan" y los "colegios que se derrumban", además del "socavón" en la N-523. "¿Qué va ser lo siguiente?", se ha preguntado Guardiola. Así, se plantea si Vara "va a sacar pecho" sobre su gestión en la campaña electoral.

A partir del 28 de mayo, ha asegurado "esto no va a ocurrir" porque es una "cuestión de dignidad y de respeto a los ciudadanos". "Somos firmes defensores y estamos muy comprometidos con los servicios publicos y en poquito tiempo disfrutaremos de la Extremadura que realmente nos merecemos", ha concluido.