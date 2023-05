Escolares de Badajoz conocen los valores europeos por el Día de Europa

Ep.

Escolares del Colegio Sagrada Familia de Badajoz han participado este martes, 8 de mayo, en la celebración del Día de Europa en la Plaza Alta de la capital pacense, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de que los niños conozcan los valores europeos.

Así lo ha señalado la profesora de Historia del Colegio Sagrada Familia de Badajoz, María Teresa Cordero, quien ha explicado en declaraciones a los medios sobre el objetivo de este acto que se trata de una zona "bastante desfavorecida como es Extremadura" y que lo que "no se conoce no se respeta", ante lo que ha considerado que conocer los valores de Europa es "fundamental" para los alumnos, que son el futuro.

El acto ha contado con la presencia de alumnos del Colegio Sagrada Familia, como escuela mentora y acompañada de una escuela embajadora como el Sagrado Corazón de Olivenza, y ha consistido en la lectura de un manifiesto o en la interpretación del himno europeo por dos alumnos, Rafael y Elía, ha agregado, junto con que desde este centro escolar de la capital pacense han intentado llevar a cabo un Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) basándose en la Lomloe, y cada curso ha participado de una manera diferente.

Así, 1º de ESO ha trabajado el arte, 2º la gastronomía, 3º la literatura y 4º la economía y la política, mientras que, en el caso de escolares más pequeños, han hecho banderines con la bandera de Europa y han conocido las ciudades o capitales europeas.

La celebración del Día de Europa se ha completado con un acto "significativo" como es una bandera en la que los más pequeños han ido colocando las estrellas de la Unión Europea, ha destacado Cordero, que ha recordado que el Sagrada Familia lleva 11 años trabajando en proyectos europeos, han sido la "mejor" escuela embajadora, ahora son escuela mentora y lo que intentan es que los alumnos conozcan la Unión Europea, así como los valores y el respeto a la propia UE.

Para la profesora, "la Unión Europea no es un cheque al portador, la Unión Europea es mucho más" y "ese respeto" es el que quieren transmitirles. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, quien ha destacado sobre esta celebración en torno al Día de Europa a cargo de escolares como signo de futuro que tiene Europa por delante que dicho futuro durante los últimos años "por desgracia ha estado en entredicho por algunos con alguna salida del proyecto europeo" y que, aprovechando la "terrible" noticia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia "ha vuelto a coger fuerza". También ha vuelto a generar el consenso "que nunca debió perder" por los "discursos antieuropeístas" que se han escuchado "por desgracia en Europa", según Gragera, para quien no se tiene olvidar "todo lo que Europa nos ha dado" y todo lo que ésta y el proyecto europeo supone en cuanto a consenso, visión en global y en conjunto de una manera de ser y de estar en el mundo, "que es la manera europea" con unos valores y una historia compartida, y con una "ilusión" y "unas propuestas compartidas de futuro". "Y sobre todo", ha destacado, que los vecinos y los ciudadanos de a pie de Europa, empezando por los niños y terminando por los adultos, sean "conscientes" de la importancia de un proyecto unido para poder ocupar y defender "nuestro lugar" en un mundo "tan convulso" y en el que "como siempre la unión hace la fuerza", a la par que ha señalado que la Unión Europea ha conseguido poner a España en unos niveles de bienestar y de cohesión social "que nunca antes se habían visto". Así, "no podemos dudar del proyecto", ha hecho hincapié Ignacio Gragera, que ha concluido que los primeros que tienen que aprender a quererlo, amarlo y difundirlo son los niños y por eso están este martes con ellos compartiendo el Día de Europa. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, ha señalado que desde la Delegación están "encantados" de acompañar al Colegio Sagrada Familia en este Día de Europa, "precisamente" en el 73º aniversario de la declaración Schuman, y en el que mientras que en Rusia se celebra el 'Día de la Victoria' "con tintes militaristas", "aquí celebramos que se decidió ir juntos y estar juntos en el mundo y seguir juntos frente a la adversidad y a los retos que el futuro nos va a deparar". También se ha mostrado "de acuerdo" con el alcalde en cuanto a que los niños son los que tienen que "perseguir este gran proyecto, que nos hace ser líderes en el mundo en democracia, en igualdad, en derechos y en las posibilidades que tenemos todos de tener un futuro mejor".