Rafa Mateos pondrá en marcha un plan para retener el talento joven en empresas cacereñas

El candidato a la alcaldía de Cáceres por el Partido Popular, Rafael Mateos, ha anunciado este viernes que pondrá en marcha un plan para retener el talento joven en empresas cacereñas, mediante ayudas directas a los negocios que apuesten por contratar a los alumnos con mejores resultados académicos.

En concreto, se trata de una de sus propuestas electorales ante los comicios municipales del próximo 28 de mayo que ha dado a conocer tras visitar que ha realizado a la empresa local Grupo Data dedicada a la protección de datos, a la tecnología, la formación y el diseño de planes de igualdad, junto a la Secretaria General del PP, Cuca Gamarra y el Secretario General de Extremadura, Abel Bautista.

“Una de mis prioridades es conseguir que los jóvenes cacereños tengan opciones reales de quedarse en Cáceres e iniciar aquí su proyecto de vida; que si salen a formarse o a trabajar fuera sea porque así lo desean, no porque no encuentran aquí recursos para ello”, ha subrayado Mateos.

En este sentido, el responsable 'popular' ha propuesto poner en marcha un plan que premie a los mejores expedientes académicos, tanto universitarios como de Formación Profesional, ofreciéndoles la posibilidad de obtener un puesto de trabajo en una empresa de Cáceres.

Del mismo modo, la medida invita a los empresarios de la ciudad “a apostar por el gran talento joven que tenemos en la cantera local” con el incentivo de recibir una subvención directa de entre 7.500 y 6.000 euros anuales. Todo ello, cumpliendo una serie de requisitos como que la empresa tenga sede en la ciudad o que las nuevas contrataciones se sumen a su plantilla actual.

“Son tiempos complicados para los emprendedores. Creo que es imprescindible ir de la mano con las empresas y ayudarles a que levantar la persiana cada día no sea un quebradero de cabeza permanente. Apuesto por colaborar con ellos de modo que aliviemos en cierto modo sus cuentas e incentivemos que refresquen sus plantillas con jóvenes de gran talento”, añade.

En esta línea de apoyo al sector empresarial de la ciudad, el Partido Popular rebajará un 50% por ciento dos de los tributos que más afectan a las empresas como son el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), además de la rebaja generalizada del IBI y del impuesto de vehículos que se ha disparado en la actual legislatura.

Así, tal y como informa el PP cacereño en una nota de prensa, además de respaldar en la parte económica, Mateos se compromete a “mirar de tú a tú a los empresarios y ayudarles en lo que realmente precisan en su día a día agilizando y reduciendo trámites, simplificando burocracia y modernizando la atención empresarial desde el Ayuntamiento”, ha sentenciado.



IMPULSO AL EMPLEO



En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado que el equipo que ha formado Rafael Mateos "impulsará la ciudad" para que "tenga futuro". "Y hablar de futuro es hablar de empleo y de que el talento se pueda quedar en Cáceres y se promueva, desde el emprendimiento, la creación de empleo y de riqueza y se impulse la actividad económica".



Gamarra ha apuntado que las propuestas del PP "se distancian de la política socialista que está lastrando a nuestro país" y "especialmente" a Extremadura ya que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos ayer, la región lidera los datos de paro femenino, juvenil y en general.



"No hay propaganda que pueda tapar la realidad que hay detrás de esas cifras y es que hoy en nuestro país se destruye empleo y hay más personas paradas", ha subrayado la líder 'popular' que ha apuntado que "son necesarias otras políticas" para cambiar esta situación.



"Eso es lo que planteamos a los ciudadanos de Cáceres el próximo 28 de mayo porque es posible cambiar las cosas y dar la vuelta a las políticas económicas, para que no se tengan que resignar a estar liderando las estadísticas de paro juvenil, femenino y general cuando se puede estar liderando las de creación de empleo y de número de empleados en nuestro país", ha subrayado.



Gamarra ha insistido en que para conseguir eso es necesario "creer" en el empresariado local y apoyarlo a través de una política impositiva que le favorezca, además de buscar incentivos para que la gente se quede en la ciudad y "no tenga que irse si no quiere irse".



Por ello, ha abogado por dar "confianza" al tejido empresarial a través de ayudas directas como las que ha anunciado Rafael Mateos en Cáceres, y también promover un marco nacional de seguridad jurídica porque "hoy se invierte menos en España al tener un Gobierno de Pedro Sánchez que se ha convertido en el primer activo tóxico que genera inseguridad jurídica en nuestro país y eso no es atractivo y nos está empobreciendo", ha concluido.