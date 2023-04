Unidas lamenta la "escasa valentía" de Vara para reducir más las ratios en las aulas

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha lamentado la "escasa valentía" del gobierno regional a la hora de apostar la reducción de las ratios de alumnos en las aulas de los centros docentes de la región.

Así pues, la diputada de la formación morada ha enmarcado el plan educativo presentado recientemente como un "mero anuncio electoral" que llega "en tiempo de descuento, de manera descafeinada, sin profundizar en las verdaderas necesidades del sistema educativo", y sin contar con el consenso de las centrales sindicales.

A su vez, la candidata a la Presidencia de la Junta ha insistido en que el plan es "un mero anuncio electoral" y en que éste pone de manifiesto que el Partido Socialista ha gobernado de espaldas a la comunidad educativa.

"Plantea que se va a bajar tímidamente las ratios en educación infantil, algo que es lógico debido a la sangría poblacional, pero no profundiza en una bajada de ratios generalizada en todo el sistema educativo", ha dicho De Miguel, quien también ha recordado que esa reducción de ratios sí que se produjo durante la pandemia gracias a la contratación de 300 profesores.

Por este motivo fueron "tan exigentes" con el mantenimiento de estos 300 docentes sobre los cuales finalmente la Junta "decidió prescindir" al entender Unidas por Extremadura que era una medida necesaria para mejorar la calidad educativa, para que "no hubiera aulas hacinadas y para conseguir una educación más individualizada".

Por todo ello, De Miguel ha lamentado que el gobierno socialista no tenga "la suficiente valentía para afrontar los retos que realmente tiene el sistema educativo y que tiene nuestra comunidad".

RIESGO ALTO DE INCENDIOS

Por otro lado, la líder de Unidas por Extremadura también ha solicitado este lunes que se declare ya el periodo alto de incendios y que se refuercen al cien por cien las plantillas del Infoex, según informa la formación morada en una nota de prensa.

En este sentido, Irene de Miguel ha argumentado esta petición tras constatar el daño que han generado los incendios forestales en Asturias y tras mostrar su preocupación por que esto pueda ocurrir también en la región, donde hay 52 municipios en riesgo de sequía con campos y montes que están "agostados por falta de agua".

"Vemos también que nuestros retenes no están reforzados y que tenemos a dos o tres personas en los puestos. No se entiende que sigamos funcionando como si la crisis climática no nos afectara", ha señalado De Miguel quien ha insistido en que hay que cambiar la planificación y las políticas de prevención para adaptarnos a la emergencia climática.

Por último, ha lamentado que en esta legislatura no se haya sacado la Ley de Coordinación de los Servicios de Emergencias y de Prevención y Salvamento de Extremadura porque el cuerpo de bomberos, tanto el del INFOEX como el que pertenece a las diputaciones, necesita unas condiciones "laborales decentes".