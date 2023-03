Abierta inscripción para Programa Internacionalización y Retención Talento de la UEx

Las becas están dotadas con 1.125 euros al mes, durante seis meses, destinadas principalmente a titulados de la Universidad de Extremadura que hayan participado en algún Programa de Movilidad Internacional de la institución y que hayan nacido a partir del 1 de enero de 1993.

Este año, como novedad, se incorporan al programa aquellos extremeños o extremeñas que no pudieron cursar su titulación en la Universidad de Extremadura, bien por no ofertarse o bien por no alcanzar la nota de corte de la misma.

Este Programa de Becas de Formación está subvencionado por la Dirección General de Política Universitaria de la Junta de Extremadura, desarrollado y gestionado por la Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Prácticas y Empleo (Sepye), del Secretariado de Relaciones Internacionales y de la Fundación Universidad- Sociedad de la UEx. Además, se enmarca en la Alianza Extremadura es Futuro del Consejo Social de la UEx.

Uno de los objetivos principales que persigue esta iniciativa es fomentar el retorno del talento extremeño en el exterior y favorecer su inserción en el tejido productivo regional, así como mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios, a través de la Capacitación en Competencias Emprendedoras, explica en nota de prensa la UEx.

Así, las becas comenzarán el 1 de junio y finalizarán el 30 de noviembre de 2023 y constarán de dos fases que se desarrollarán de manera simultánea.

En concreto, la fase 1 es el Programa Formativo de Capacitación en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), que consistirá en diferentes sesiones formativas presenciales y virtuales que se desarrollarán simultáneamente al Programa de Prácticas. Este proceso estará guiado por el equipo de Cultura Emprendedora Universidad, adscrito a la Dirección General de Política Universitaria de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

A su vez, la fase 2 será el Programa de Prácticas, que se basa en la realización de prácticas en empresas u organismos ubicados en Extremadura durante seis meses.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, con el horario que determine la empresa u organismo de acogida. La retribución económica del Programa de Prácticas será de 1.125 € euros brutos mensuales durante 6 meses.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 16 de abril a las 23,59 horas (GMT/UTC Madrid) y las solicitudes se deben formalizar a través de la Plataforma de Prácticas de la Universidad de Extremadura.